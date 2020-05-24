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    Поднимется ли «Флора» на первое место?

    «Нарва Транс» — «Флора». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 24 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нарва Транс» — «Флора»
    «Флора» идет на третьем месте
    В воскресенье, 24 мая, «Нарва Транс» на своем поле сыграет с «Флорой» в третьем туре чемпионата Эстонии по футболу. Встреча начнется в 13:00 по мск. Прогноз на «Нарва Транс» — «Флора».
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 24 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.53
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    «Нарва Транс»

    В прошлом сезоне «Нарва Транс» показала себя середняком чемпионата Эстонии. По итогам предыдущего розыгрыша коллектив занял шестое место.

    Тем не менее, предыдущая кампания стала одной из двух самых успешных в истории клуба, поскольку ему удалось выиграть Кубок Эстонии.

    В новом сезоне команда не знает побед в чемпионате. В первом туре она проиграла дома «Нымме Калью» (0:1) и сыграла вничью на выезде с «Калевом Таллин» (1:1).

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    Единственная победа в этом году одержана над тем же «Нымме Калью» (2:1) в кубке страны.

    «Флора»

    Прошлая кампания триумфально завершилась для «Флоры». По его итогам клубу удалось в 12-й раз в своей истории стать чемпионом Эстонии.

    Нынешний сезон также неплохо складывается для команды. Хотя пока она не является лидером, но идет на третьей строчке с отставанием в два очка от первой.

    В первых двух турах коллектив победил «Легион» (3:1) и сыграл вничью с «Таммекой» (0:0). В целом же он не знает поражений в шести поединках кряду.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55. Успех хозяев оценивается в 4,60, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Флора» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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