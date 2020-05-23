«ЭБ/Стреймур» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, в рамках третьего тура чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своей арене сыграет с «ТБ Тверойри». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «ТБ Тверойри».

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» в минувшем первенстве финишировал на предпоследней девятой строке, но из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дубли, то смог сохранить прописку в элите.

«Черно-синие» добыли лишь пять победных результатов в 27 поединках, три встречи свели вничью и 19 матчей проиграли, разница забитых и пропущенных — 25:63.

В первом туре коллектив из поселка Айи уступил на выезде «ХБ Торсхавну» со счетом 0:1, а в следующей игре был разгромлен в родных стенах «НСИ Рунавиком» (0:3).

Отметим, что у «ЭБ/Стреймура» на данный момент 5-матчевая проигрышная серия, в которой команда забил всего лишь один гол при 15 пропущенных.

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри» в прошлогоднем первенстве был всего лишь восьмым, опередив девятую строку, на которой расположился предстоящий противник, всего лишь на один балл.

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В 27 поединках минувшего первенства «черно-белые» добыли всего пять викторий, четыре раза сыграли вничью и 18 игр проиграли, разница забитых-пропущенных составила — 20:57.

Свой первый поединок текущей компании «ТБ Тверойри» проиграл на выезде «НСИ Рунавику» (1:3), а затем уступил дома «КИ Клаксвик» (1:2), пропустив второй гол на девятой компенсированной минуте.

Стоит отметить, что у команды из юга архипелага на данный момент 12-матчевая безвыигрышная серия, где 11 встреч были проигрышными.

В прошлом чемпионате ТБ выиграл де игры (1:0 — дома и 2:0 — на выезде) при одном поражении (1:2 — в родных стенах).

Прогноз и ставки

От поединка двух аутсайдеров фарерского первенства, которые особо не отличаются высокой результативностью, не приходится ожидать большого количества мячей. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0