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    «Боруссия» М — «Байер». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч Бундеслиги 23 мая 2020 года

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    В 27 туре чемпионата Германии «Боруссия» М будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 23 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    После 26 туров немецкого первенства черно-бело-зеленые идут третьими в турнирной таблице с 52 баллами в запасе. С «Байером», «РБ Лейпцигом» и «Боруссией» Д команда Марко Розе бьется за зону Лиги чемпионов.

    До приостановки чемпионата Германии «Боруссия» М провела пятиматчевую серию без поражений, после чего 7 марта она уступила дортмундцам — 1:2.

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    В последнем поединке до паузы «жеребята» в перенесенном туре дома одержали верх над «Кельном» — 2:1.

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  • 19/05/2020

    • После рестарта Бундеслиги клуб из Менхенгладбаха встретился с Айнтрахтом. Матч на «Коммерцбанк-Арене» закончился уверенной победой гостей — 3:1.

    «Байер»

    Леверкузенский коллектив на данной стадии первенства замыкает пятерку сильнейших представителей немецкой элиты с 50 баллами на счету. От позиции в зоне ЛЧ «Байер» отстает всего на 1 пункт.

    Все прогнозы на футбол

    До пандемии команда Петера Боса шла уверенно во всех турнирах. «Фармацевты» сейчас могут похвастаться серией без поражений, которая составляет 11 матчей.

    Кроме того, лишь один поединок из данного списка завершился вничью. Это была встреча с «РБ Лейпцигом» — 1:1. Во всех остальных играх «Байер» побеждал.

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    Возобновление Бундеслиги оказалось для леверкузенцев очень удачным. В Бремене подопечные Боса разбили «Вердер» — 4:1, ярко ворвавшись в продолжение сезона.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» М в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 3.95, а на удачное выступление «Байера» — 2.70.

    Сейчас оба клуба выглядят хорошо. После возобновления сезона они сыграли результативно, забив соперникам много. В очной встрече коллективы будут неуступчивы. Наши прогноз и ставка на матч — «Байер» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.65. 0

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