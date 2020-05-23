«Б-36 Торсхавн» — «Скала». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, в рамках третьего тура чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» сыграет си «Скалой». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Скала».

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» финишировал в прошлом сезоне на втором месте, упустив золотые награды в последнем туре, проиграв дома будущему триумфатору лиги «КИ Клаксвик» (0:3).

В 27 проведенных матчах «белые тигры» выиграли в 20 встречах, три игры закончили мировыми исходами и четыре встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 53:23.

Все прогнозы на футбол

В первом туре текущего сезона столичный коллектив в гостях переиграл действующего чемпиона «КИ Клаксвик» на его арене со счетом 2:0, а в следующем поединке в родных стенах разгромил «АБ Аргир» (3:0).

С шестью набранными очками и без пропущенных мячей столичный коллектив находится на второй строке, уступая первому месту только по количеству забитых мячей.

«Скала»

В минувшем сезоне «Скала» финишировала на шестой строке в турнирной таблице, сильно отстав от пятой позиции, но значительно опередив седьмое место.

«Оранжево-черные» победили в 12 играх из 27 проведенных, одну встречу закончили мировым исходом и 14 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 38:32.

На старте текущего сезона «Скала» на своей арене проиграла прошлогоднему аутсайдеру чемпионата «ИФ Фуглафьердур» со счетом 1:2, а во втором туре была разгромлена в гостях «Викингуром» (2:5).

Без набранных пунктов команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В прошлом сезоне Б-36 трижды обыграл «Скалу»: дважды по 1:0 — дома и 2:1 — на выезде. Последний раз «оранжево-черные» отбирали очки у «белых тигров» в 2017 году, сыграв в родных станах 2:2.

Прогноз и ставки

«Б-36 Торсхавн» не должен испытать проблем со «Скалой» на своей арене. Прогнозируем, что хозяева выиграют с разницей в несколько мячей. Также вполне можно поставить на гол гостей, которые пока забивали в каждом матче. 0