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    «Б-36 Торсхавн» продолжит идти без потерь?

    «Б-36 Торсхавн» — «Скала». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Скала»
    Игрок Б-36
    В субботу, 23 мая, в рамках третьего тура чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» сыграет си «Скалой». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Скала».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» финишировал в прошлом сезоне на втором месте, упустив золотые награды в последнем туре, проиграв дома будущему триумфатору лиги «КИ Клаксвик» (0:3).

    В 27 проведенных матчах «белые тигры» выиграли в 20 встречах, три игры закончили мировыми исходами и четыре встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 53:23.

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    В первом туре текущего сезона столичный коллектив в гостях переиграл действующего чемпиона «КИ Клаксвик» на его арене со счетом 2:0, а в следующем поединке в родных стенах разгромил «АБ Аргир» (3:0).

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    • С шестью набранными очками и без пропущенных мячей столичный коллектив находится на второй строке, уступая первому месту только по количеству забитых мячей.

    «Скала»

    В минувшем сезоне «Скала» финишировала на шестой строке в турнирной таблице, сильно отстав от пятой позиции, но значительно опередив седьмое место.

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    «Оранжево-черные» победили в 12 играх из 27 проведенных, одну встречу закончили мировым исходом и 14 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 38:32.

    На старте текущего сезона «Скала» на своей арене проиграла прошлогоднему аутсайдеру чемпионата «ИФ Фуглафьердур» со счетом 1:2, а во втором туре была разгромлена в гостях «Викингуром» (2:5).

    Без набранных пунктов команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    В прошлом сезоне Б-36 трижды обыграл «Скалу»: дважды по 1:0 — дома и 2:1 — на выезде. Последний раз «оранжево-черные» отбирали очки у «белых тигров» в 2017 году, сыграв в родных станах 2:2.

    Прогноз и ставки

    «Б-36 Торсхавн» не должен испытать проблем со «Скалой» на своей арене. Прогнозируем, что хозяева выиграют с разницей в несколько мячей. Также вполне можно поставить на гол гостей, которые пока забивали в каждом матче. 0

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    «Б-36 Торсхавн» — «Скала». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 23 мая 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Скала». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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