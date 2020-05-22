«Викингур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 22 мая 2020 года

В пятницу, 22 мая, в третьем туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Викингур» на своей арене сыграет с «НСИ Рунавик». Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «НСИ Рунавик».

«Викингур»

В прошлом первенстве «Викингур» финишировал на пятой строке в турнирной таблице, уступив четвертой еврокубковой позиции по дополнительным показателям.

В 27 матчах прошлогоднего чемпионат «черно-голубые» добыли 16 победных результатов, три поединка свели вничью и восемь встреч проиграли, соотношение забитых и пропущенных — 51:35.

В первом туре текущего сезоне «викинги» на выезде не смогли переиграть «АБ Аргир» (0:0), а во второй игре в родных стенах разгромили «Скалу» со счетом 5:2.

С четырьмя набранными пунктами «Викингур» разместился на четвертом месте, уступая тройке лидеров два очка.

«НСИ Рунавик»

Минувший сезон фарерского первенства «НСИ Рунавик» закончил на третьей позиции, проиграв победителю аж девять пунктов.

В 27 поединках прошедшего сезона «желто-черные» добыли 18 викторий, трижды они сыграли вничью и в шести играх были повержены, соотношение мячей составило — 65:31.

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В первом туре этого первенства «пчелы» на своей арене легко разобрались с «ТБ Тверойри» (3:1), а в следующем матче разгромили на выезде «ЭБ/Стреймур» со счетом 3:0.

С шестью зачетными пунктами «НСИ Рунавик» разместился во главе турнирной таблицы, опережая Б-36 и ХБ по лучшей разнице мячей.

В прошлом сезоне «НСИ» дважды обыграл «Викингур»: 4:2 — дома и 3:2 — на выезде. Раз победили «викинги» (2:0 — в гостях). Стоит отметить, что последний раз команды играли вничью между собой в рамках первенства аж в 2012 году.

Прогноз и ставки

От данного поединка приблизительно равных по классу команд, которые к тому же уже давно не играли вничью между собой, вполне можно ожидать мирового исхода.

Наши прогноз и ставка: ничья. 0