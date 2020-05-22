«Герта» — «Унион». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч 27-го тура Бунделиги 22 мая 2020 года

В рамках 27-го тура чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Унион». Матч пройдет в Берлиге 22 мая. Начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Унион».

«Герта»

Для «Герты» возобновление сезона получилось сверхудачным. Берлинцы одержали разгромную победу над «Хоффенхаймом» на выезде со счетом 3:0.

Благодаря этой победе «Герте» удалось прервать свою серию без побед в чемпионате, которая насчитывала три матча.

В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» располагается на одиннадцатой строчке. У команды в активе 31 очко и она располагается на равноудаленном расстоянии (8 очков), как от еврокубковой зоны, так и от зоны вылета.

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Баланс забитых и пропущенных мячей у берлинцев отрицательный — 35 против 48. Как видим, команда пропускает почти по 2 гола за игру.

«Унион»

«Униону» в первом после возобновления сезона туре пришлось играть с «Баварией». Домашняя для берлинцев игра завершилась поражением со счетом 0:2.

Это поражение стало для «Униона» третьим подряд с учетом матча Кубка Германии. В Бундеслиге команда не выигрывает три матча подряд (два поражения и одна ничья).

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«Унион» после 26 туров занимает в таблице двенадцатое место. Команда набрала 30 очков и может похвастаться своей бескомпромиссностью — всего 3 ничьи в сезоне (самый низкий показатель в лиге).

Забито у берлинской команды 32 гола, а пропущено 43.

Прогноз и ставки

На победу «Герты» дается коэффициент 2,31, на ничью — 3,44, а на победу «Униона» — 3,40.

В первом круге «Унион» обыграл «Герту» на своем поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — обе забьют с коэффициентом 1,81. 0