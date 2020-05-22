«Герта» — «Унион». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч 27-го тура Бунделиги 22 мая 2020 года

«Герта»
Для «Герты» возобновление сезона получилось сверхудачным. Берлинцы одержали разгромную победу над «Хоффенхаймом» на выезде со счетом 3:0.
Благодаря этой победе «Герте» удалось прервать свою серию без побед в чемпионате, которая насчитывала три матча.
В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» располагается на одиннадцатой строчке. У команды в активе 31 очко и она располагается на равноудаленном расстоянии (8 очков), как от еврокубковой зоны, так и от зоны вылета.
Баланс забитых и пропущенных мячей у берлинцев отрицательный — 35 против 48. Как видим, команда пропускает почти по 2 гола за игру.
«Унион»
«Униону» в первом после возобновления сезона туре пришлось играть с «Баварией». Домашняя для берлинцев игра завершилась поражением со счетом 0:2.
Это поражение стало для «Униона» третьим подряд с учетом матча Кубка Германии. В Бундеслиге команда не выигрывает три матча подряд (два поражения и одна ничья).
«Унион» после 26 туров занимает в таблице двенадцатое место. Команда набрала 30 очков и может похвастаться своей бескомпромиссностью — всего 3 ничьи в сезоне (самый низкий показатель в лиге).
Забито у берлинской команды 32 гола, а пропущено 43.
Прогноз и ставки
На победу «Герты» дается коэффициент 2,31, на ничью — 3,44, а на победу «Униона» — 3,40.
В первом круге «Унион» обыграл «Герту» на своем поле со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на матч — обе забьют с коэффициентом 1,81. 0