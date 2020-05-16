«ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 мая 2020 года

В субботу, 16 мая, «ТБ Тверойри» во втором туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем поле сыграет с «КИ Клаксвик». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик».

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри», являющийся 7-кратным чемпионом Фарерских островов, но в последний раз это случилось еще в 1987 году, в последние годы переживает трудные времена.

После возвращения в элиту в 2015 году, старейший клуб архипелага ведет только борьбу за выживания, занимая места не выше седьмого среди десяти участников за последние четыре сезона.

В прошлом чемпионате «черно-белые» финишировали на восьмой позиции, набрав в 27 поединках первенства 19 очков, опередив девятую строку всего лишь на один балл.

Свой первый поединок текущей компании «ТБ Тверойри» проиграл, оказавшись на выезде слабее «НСИ Рунавика» (1:3). Стоит отметить, что у команды на данный момент 11-матчевая безвыигрышная серия, где десять игр были проигрышными.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» в минувшем сезоне выиграл золотые медали фарерского первенства. До этого победу в чемпионате они праздновали аж в 1999 году. Всего на счету коллектива 18 трофеев.

В 27 поединках минувшего сезона «сине-белые» смогли добыть 21 викторию, трижды сыграли ничьи и столько же встреч проиграли, разница забитых-пропущенных — 62:19.

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Стартовую игру этого первенства чемпион провел неудачно, потерпев фиаско на своей арене от «Б-36 Торсхавн» (0:2), финишировавший в прошлом чемпионате на второй позиции.

Это уже была вторая игра подопечных Миккьяля Томассена в этом году. Еще 3 марта они в Суперкубке страны переиграли по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

В прошедшем сезоне «ТБ Тверойри» дома обыграл «КИ Клаксвик» (1:0), но в гостях дважды был разгромлен (0:3 и 0:7).

Прогноз на «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик»

«ТБ Тверойри» на своем поле выступает более-менее сносно. И даже в игре с чемпионом, правда, не набравшего еще нужных кондиций, способен много не пропустить. Наш прогноз и ставка: ТМ 4,0. 0