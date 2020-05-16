«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2020 года

16 мая состоится поединок 26 тура немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Вольфсбургом». Игра пройдет на стадионе «WWK Арена». Прогноз на «Аугсбург» — «Вольфсбург».

«Аугсбург»

Этот футбольный клуб из одноименного города занимает сейчас 14 строчку в турнирной таблице немецкого первенства. За 25 туров команда сумела набрать 27 очков.

2020 год начался для «Аугсбурга» удачно. На старте второго круга подопечные Мартина Шмидта уступили «Боруссии» Д (3:5), а затем они всухую проиграли «Униону» (0:2).

Первая же победа этого коллектива была зафиксирована 1 февраля. В тот день «Фуггеры» в родных стенах одержали верх над «Вердером» (2:1). В следующей встрече «Аугсбург» проиграл «Айнтрахту» (0:5).

Календарь и таблица Бундеслиги

15 февраля коллектив расписал мировую с «Фрайбургом» (1:1), после чего остался без набранных очков в противостояниях с «Байером» (0:2), «Боруссией» М (2:3) и «Баварией» (0:2).

«Вольфсбург»

В Бундеслиге «Вольфсбург» на данный момент находится на седьмой позиции. За 25 туров «волки» набрали 36 баллов. От зоны еврокубков они отстают на один пункт.

Февраль подопечные Оливера Гласнера провели без поражений. В национальном первенстве зелено-белые одолели «Падерборн» (4:2), сыграли вничью с «Фортуной» (1:1), победили «Хоффенхайм» (3:2) и разгромили «Майнц» (4:0).

В трех предыдущих матчах во всех турнирах «Вольфсбург» не выиграв — после ничьих 2:2 с «Унионом» и 0:0 с «РБ Лейпциг» клуб проиграл «Шахтеру» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0