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    Поднимется ли «Вольфсбург» в зону еврокубков?

    «Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2020 года

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    Прогноз на «Аугсбург» — «Вольфсбург»
    «Вольфсбург» на один балл отстает от зоны ЛЕ
    16 мая состоится поединок 26 тура немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Вольфсбургом». Игра пройдет на стадионе «WWK Арена». Прогноз на «Аугсбург» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Аугсбург»

    Этот футбольный клуб из одноименного города занимает сейчас 14 строчку в турнирной таблице немецкого первенства. За 25 туров команда сумела набрать 27 очков.

    2020 год начался для «Аугсбурга» удачно. На старте второго круга подопечные Мартина Шмидта уступили «Боруссии» Д (3:5), а затем они всухую проиграли «Униону» (0:2).

    Первая же победа этого коллектива была зафиксирована 1 февраля. В тот день «Фуггеры» в родных стенах одержали верх над «Вердером» (2:1). В следующей встрече «Аугсбург» проиграл «Айнтрахту» (0:5).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    15 февраля коллектив расписал мировую с «Фрайбургом» (1:1), после чего остался без набранных очков в противостояниях с «Байером» (0:2), «Боруссией» М (2:3) и «Баварией» (0:2).

    «Вольфсбург»

    В Бундеслиге «Вольфсбург» на данный момент находится на седьмой позиции. За 25 туров «волки» набрали 36 баллов. От зоны еврокубков они отстают на один пункт.

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    Февраль подопечные Оливера Гласнера провели без поражений. В национальном первенстве зелено-белые одолели «Падерборн» (4:2), сыграли вничью с «Фортуной» (1:1), победили «Хоффенхайм» (3:2) и разгромили «Майнц» (4:0).

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    • В трех предыдущих матчах во всех турнирах «Вольфсбург» не выиграв — после ничьих 2:2 с «Унионом» и 0:0 с «РБ Лейпциг» клуб проиграл «Шахтеру» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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