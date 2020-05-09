«Скала» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года

В субботу, 9 мая, в первом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Скала» на своей арене сыграет с «ИФ Фуглафьердур». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «ИФ Фуглафьердур».

«Скала»

«Скала» — футбольная команда из одноименной деревни, основанная в 1965 году, лучшего своего достижения добилась в 2005 году, завоевав тогда серебряные награды.

В прошлогоднем первенстве «оранжево-черные» финишировали на шестой позиции, намного отстав от пятой строки, но значительно опередили седьмое место.

В 27 поединках прошедшего сезона они победили в 12 из них, одну встречу свели вничью и 14 раз уходили с поля поверженными, разница мячей в этих играх составила 38:32.

В родных стенах играли бескомпромиссно, выиграв в пяти поединках при девяти фиаско, забить удалось 21 гол, получили 19 пробоин.

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур» был основан в 1946 году и за все годы своего существования один раз был чемпионом Фарерских островов, правда, это случилось аж в 1979 году.

Прошлое первенство «красно-белые» завершили на последней строке, набрав всего шесть очков. И только из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дублирующие составы, они сохранили место в элите.

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В 27 поединках прошлого сезона коллектив добыл всего лишь одну викторию, трижды он сводил матчи мировыми исходами и 23 игры проиграл, разница мячей — 27:81. В гостях была одна победа и одна ничья при 12 поражениях.

Все три встречи минувшего первенства выиграла «Скала». На своей арен 2:1, а в гостях 3:0 и 3:1.

Прогноз и ставки

Некоторые лидеры покинули «Скалу», поэтому даже в игре с аутсайдером перестрахуемся и поставим на хозяев с форой 0. 0