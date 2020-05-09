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    Одолеет ли «Скала» прошлогоднего аутсайдера?

    «Скала» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года

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    Прогноз на «Скала» — «ИФ Фуглафьердур»
    Игрок «Скалы»
    В субботу, 9 мая, в первом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Скала» на своей арене сыграет с «ИФ Фуглафьердур». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «ИФ Фуглафьердур».
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    Футбол. Фарерские острова. Премьер-Лига 09 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Скала»

    «Скала» — футбольная команда из одноименной деревни, основанная в 1965 году, лучшего своего достижения добилась в 2005 году, завоевав тогда серебряные награды.

    В прошлогоднем первенстве «оранжево-черные» финишировали на шестой позиции, намного отстав от пятой строки, но значительно опередили седьмое место.

    В 27 поединках прошедшего сезона они победили в 12 из них, одну встречу свели вничью и 14 раз уходили с поля поверженными, разница мячей в этих играх составила 38:32.

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    • В родных стенах играли бескомпромиссно, выиграв в пяти поединках при девяти фиаско, забить удалось 21 гол, получили 19 пробоин.

    «ИФ Фуглафьердур»

    «ИФ Фуглафьердур» был основан в 1946 году и за все годы своего существования один раз был чемпионом Фарерских островов, правда, это случилось аж в 1979 году.

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    Прошлое первенство «красно-белые» завершили на последней строке, набрав всего шесть очков. И только из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дублирующие составы, они сохранили место в элите.

    Все прогнозы на футбол

    В 27 поединках прошлого сезона коллектив добыл всего лишь одну викторию, трижды он сводил матчи мировыми исходами и 23 игры проиграл, разница мячей — 27:81. В гостях была одна победа и одна ничья при 12 поражениях.

    Все три встречи минувшего первенства выиграла «Скала». На своей арен 2:1, а в гостях 3:0 и 3:1.

    Прогноз и ставки

    Некоторые лидеры покинули «Скалу», поэтому даже в игре с аутсайдером перестрахуемся и поставим на хозяев с форой 0. 0

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    «Скала» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года. Прогноз на «Скала» — «ИФ Фуглафьердур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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