«Славия» Мозырь — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 13 апреля 2020 года

В четвертом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии мозырьская «Славия» на своей арене примет брестский «Рух». Встреча, которая пройде 13 апреля, начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Рух» Брест.

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь завершила предыдущий розыгрыш чемпионата Белоруссии на восьмой строчке турнирной таблицы, с 37 очками и разницей мячей 35-40.

Официальный сезон «Славия» начала с того, что в Кубке страны в двух поединках разгромила перволиговый «Дняпро» (оба матча по 3:0).

Стартовый матч чемпионата мозырьский клуб проиграл уступив на выезде «Слуцку» со счетом 1:3. По ходу матча главный арбитр встречи Сергей Чистов назначил пять пенальти, а мозырьский клуб заканчивал встречу в меньшинстве.

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Затем коллектив собрался и выиграл два поединка чемпионата Белоруссии подряд, причем не у самых легких соперников. «Славия» дома обыграла БАТЭ (2:1) и на выезде справилась с брестским «Динамо» (2:1).

В последнем матче мозырьский клуб в рамках первого полуфинала Кубка Белоруссии победил дома борисовский БАТЭ (1:0).

После 3 туров чемпионата Белоруссии «Славия» с 6 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 5-5, 2 гола забил Андрей Чухлей.

«Рух» Брест

Брестский «Рух» в 2018 году выиграл вторую лигу, в 2019-м стал третьим в первой лиге, но в переходных матчах обыграл «Дняпро» и впервые вышел в высшую лигу чемпионата Белорусси.

В межсезонье «Рух» сменил тренера и провел ряд контрольных матчей, в том числе победив латвийский «Вентспилс» (1:0), украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).

В чемпионате брестский клуб стартовал довольно неожиданной выездной победой над минским «Динамо» (1:0), забив единственный мяч в середине первого тайма.

Зато следующие два матча «Рух» проиграл со счетом 0:1, уступив на своем поле «Энергетику-БГУ» и на выезде потерпев поражение от борисовского БАТЭ.

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После 3-х туров «Рух» с 3 очками идет на 13-м месте в чемпионате Белоруссии. Разница мячей 1-2.

Прогноз и ставки

На победу «Славии» букмекеры дают коэффициент 2,11, на ничейный результат в основное время — 3,40, а на победу «Руха» — 3,30.

Мозырьский клуб в этом сезоне споткнулся лишь в 1-туре чемпионата, в остальном же идет уверенно и на своем поле не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным — «Рух» мало забивает, но и мало пропускает. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,67 и «Обе забьют — нет» за 1,83. 0