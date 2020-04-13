КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия могла бы преуспеть на Евро-2005Как сыграла бы Англия, если бы прошлые Евро тоже отложили? Хосеп Бартомеу«Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе Серхио Бускетс«Барселона Б» Гвардиолы. Где они сейчас?
  • 22:30
    • Фарфан: Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги!
  • 17:31
    • Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА — СМИ
  • 17:15
    • Серия А может возобновиться 31 мая
  • 15:59
    • РФС уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принимать матчи Евро в 2021 году
  • 11:18
    • Малкин — в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ
  • 09:23
    • Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
  • 07:00
    • Из-за коронавируса отменен Международный кубок чемпионов
    Все новости спорта

    Прервет ли «Рух» победную серию «Славии»?

    «Славия» Мозырь — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 13 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз на «Славия» Мозырь — «Рух» Брест
    «Славия»
    В четвертом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии мозырьская «Славия» на своей арене примет брестский «Рух». Встреча, которая пройде 13 апреля, начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Рух» Брест.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 13 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь завершила предыдущий розыгрыш чемпионата Белоруссии на восьмой строчке турнирной таблицы, с 37 очками и разницей мячей 35-40.

    Официальный сезон «Славия» начала с того, что в Кубке страны в двух поединках разгромила перволиговый «Дняпро» (оба матча по 3:0).

    Стартовый матч чемпионата мозырьский клуб проиграл уступив на выезде «Слуцку» со счетом 1:3. По ходу матча главный арбитр встречи Сергей Чистов назначил пять пенальти, а мозырьский клуб заканчивал встречу в меньшинстве.

    Все прогнозы на футбол

    Затем коллектив собрался и выиграл два поединка чемпионата Белоруссии подряд, причем не у самых легких соперников. «Славия» дома обыграла БАТЭ (2:1) и на выезде справилась с брестским «Динамо» (2:1).

    В последнем матче мозырьский клуб в рамках первого полуфинала Кубка Белоруссии победил дома борисовский БАТЭ (1:0).

  • Борьба Белоруссии с коронавирусом: сначала водка, затем футбол
  • Белорусский чемпионат — единственный в Европе, где проходят матчи
  • 27/03/2020

    • После 3 туров чемпионата Белоруссии «Славия» с 6 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 5-5, 2 гола забил Андрей Чухлей.

    «Рух» Брест

    Брестский «Рух» в 2018 году выиграл вторую лигу, в 2019-м стал третьим в первой лиге, но в переходных матчах обыграл «Дняпро» и впервые вышел в высшую лигу чемпионата Белорусси.

  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • Кто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/04/2020

    • В межсезонье «Рух» сменил тренера и провел ряд контрольных матчей, в том числе победив латвийский «Вентспилс» (1:0), украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).

    В чемпионате брестский клуб стартовал довольно неожиданной выездной победой над минским «Динамо» (1:0), забив единственный мяч в середине первого тайма.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Зато следующие два матча «Рух» проиграл со счетом 0:1, уступив на своем поле «Энергетику-БГУ» и на выезде потерпев поражение от борисовского БАТЭ.

    Все футбольные трансферы

    После 3-х туров «Рух» с 3 очками идет на 13-м месте в чемпионате Белоруссии. Разница мячей 1-2.

    Прогноз и ставки

    На победу «Славии» букмекеры дают коэффициент 2,11, на ничейный результат в основное время — 3,40, а на победу «Руха» — 3,30.

    Мозырьский клуб в этом сезоне споткнулся лишь в 1-туре чемпионата, в остальном же идет уверенно и на своем поле не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным — «Рух» мало забивает, но и мало пропускает. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,67 и «Обе забьют — нет» за 1,83. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Тайбэй Татунг — Тайпауер
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Худжанд — Хатлон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Смолевичи — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Окоталь — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»
  • Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
    • 04:58 08/04/2020     Эден Азар
  • Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?
    • 06:32 07/04/2020     Паулиньо
  • Магия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в Китай
    • Вчера в 01:06
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Славия» Мозырь — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 13 апреля 2020 года. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Рух» Брест. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
    Тоже интересно
    «Интер» — «Арсенал». Лига чемпионов 2003/2004 Футбол Вечер имени Анри. Вспоминаем, как «Арсенал» Венгера разнес «Интер» в ЛЧ 2003/04Выступление «Арсенала» на «Джузеппе Меацца» в 2003-м году было одним из лучших при Венгере в еврокубках Вчера в 15:030
  • 01:03
    • Фарфан назвал шуткой своё высказывание о снижении зарплат
  • 00:56
    • Голдобин подтвердил информацию о переезде в КХЛ
  • 00:43
    • Комбаров: Нам сказали, что деньги пойдут врачам
    У Месси конфликт с руководством «Барселоны» Футбол «Интер» — лучший вариант для Месси в случае уходаЕсть ли у «нерадзурри» шансы на трансфер? Вчера в 03:090
  • Экспресс дня

  • Пополнит ли БАТЭ свою копилку после выезда в Минск?
  • 5.00
    •
  • 00:20
    • «Реал Сосьедад» — первый испанский клуб, который возобновит тренировки
  • 00:02
    • Чистяков: Сезон надо доигрывать. Наверху таблицы разница в 2-3 очка
  • 23:52
    • Манчини: Италия будет в числе претендентов на победу на ЧЕ
    Паулиньо Футбол Магия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в КитайРассказываем об игроках, которые доказали, что переезд в китйскую Суперлигу был правильным решением Вчера в 01:060
  • 23:40
    • Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА в распространении коронавируса
  • 18:56
    • Киммих: Возобновление чемпионата должно быть оправданным
  • 18:43
    • Рэмзи: Роналду первым приходит в тренажерный зал
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие