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    Сможет ли «Энергетик-БГУ» продлить победную серию?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 11 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»
    «Энергетик-БГУ» — лидер чемпионата
    В субботу, 11 апреля, в четвертом туре Высшей лиги Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» будет принимать «Энергетик-БГУ». Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ».

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо», финишировавшее в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции, провело уже пять официальных игр в 2020 году.

    «Автозаводцы» неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

    В первенстве страны жодинцы начали бодро и дважды минимально победили по 1:0. На старте турнира дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

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    В прошлом туре команда гостила у минского «Динамо» и уступила — 0:2. Стоит отметить, что с каждой игрой болельщиков на трибунах становится все меньше. Если в Кубке все начиналось с двух тысяч зрителей, то в Минске игру смотрели уже 400 человек.

    В турнирной таблице чемпионата «Торпедо» набрало 6 очков и делит 2-7 места с целым рядом команд.

    «Энергетик-БГУ»

    После трех туров команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков благодаря трем победам подряд. Таким образом, «Энергетик-БГУ» одержал уже четыре победы подряд в чемпионате, если учитывать заслуги прошлого сезона.

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  • 07/04/2020

    • Команда стала весьма неожиданным лидером турнира, тогда как действующий чемпион «Динамо-Брест» на пару с БАТЭ застряли в середине таблицы.

    В стартовом туре подопечные Владимира Белявского уверенно переиграли как раз БАТЭ со счетом 3:1. После этого коллектив с минимальным счетом обыграл новичка Высшей лиги «Рух» Брест (1:0).

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    В прошлом туре довольно уверенно в родных стенах команда разобралась с «Минском» — 2:0. Таким образом, «Энергетик-БГУ» забил шесть голов и пропустил всего один в трех поединках.

    Команда имеет беспроигрышную серию в чемпионате из восьми поединков, причем шесть из них — победные. В прошлом розыгрыше Высшей лиги «Энергетик» был только 12-м, но теперь команда намерена побороться за большее.

    Прогноз и ставка

    На победу хозяев дается коэффициент 2.15, на ничью — 3.35, а на победу гостей — 3.45.

    Гости набрали классную форму, но нельзя сказать, что их игра не оставляет сомнений в продолжении победной серии, учитывая еврокубковые амбиции и темперамент «Торпедо». Предлагаем поставить на то, что «Энергетик-БГУ» не проиграет за 1.70. 0

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 11 апреля 2020 года. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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