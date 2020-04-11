«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 11 апреля 2020 года

В субботу, 11 апреля, в четвертом туре Высшей лиги Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» будет принимать «Энергетик-БГУ». Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ».

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо», финишировавшее в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции, провело уже пять официальных игр в 2020 году.

«Автозаводцы» неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

В первенстве страны жодинцы начали бодро и дважды минимально победили по 1:0. На старте турнира дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре команда гостила у минского «Динамо» и уступила — 0:2. Стоит отметить, что с каждой игрой болельщиков на трибунах становится все меньше. Если в Кубке все начиналось с двух тысяч зрителей, то в Минске игру смотрели уже 400 человек.

В турнирной таблице чемпионата «Торпедо» набрало 6 очков и делит 2-7 места с целым рядом команд.

«Энергетик-БГУ»

После трех туров команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков благодаря трем победам подряд. Таким образом, «Энергетик-БГУ» одержал уже четыре победы подряд в чемпионате, если учитывать заслуги прошлого сезона.

Команда стала весьма неожиданным лидером турнира, тогда как действующий чемпион «Динамо-Брест» на пару с БАТЭ застряли в середине таблицы.

В стартовом туре подопечные Владимира Белявского уверенно переиграли как раз БАТЭ со счетом 3:1. После этого коллектив с минимальным счетом обыграл новичка Высшей лиги «Рух» Брест (1:0).

В прошлом туре довольно уверенно в родных стенах команда разобралась с «Минском» — 2:0. Таким образом, «Энергетик-БГУ» забил шесть голов и пропустил всего один в трех поединках.

Команда имеет беспроигрышную серию в чемпионате из восьми поединков, причем шесть из них — победные. В прошлом розыгрыше Высшей лиги «Энергетик» был только 12-м, но теперь команда намерена побороться за большее.

Прогноз и ставка

На победу хозяев дается коэффициент 2.15, на ничью — 3.35, а на победу гостей — 3.45.

Гости набрали классную форму, но нельзя сказать, что их игра не оставляет сомнений в продолжении победной серии, учитывая еврокубковые амбиции и темперамент «Торпедо». Предлагаем поставить на то, что «Энергетик-БГУ» не проиграет за 1.70. 0