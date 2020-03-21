«Бешикташ» — «Антальяспор». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч турецкой Суперлиги 21 марта 2020 года

В 27 туре турецкой Суперлиги «Бешикташ» примет у себя дома «Антальяспорт». 21 марта команды сыграют на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Антальяспор».

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«Бешикташ»

«Черные орлы» начали февраль двумя победами, прервав серию из четырех поражений. На выезде был обыгран «Ризеспор» (2:1), а на своем поле разгромлен «Газишехир Газиантеп» (3:0).

Выездной матч с «Истанбулом» завершился поражением со счетом 0:1, после чего на своем поле подопечные Абдуллы Авджи упустили домашнюю победу над «Трабзонспором» (2:2).

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Февраль «Бешикташ» завершил волевой выездной победой над «Аланьяспором» (2:1), а март начали домашним успехом в матче с «Анкарагюджю» (1:0).

В последнем матче «орлы» на выезде разошлись миром с «Галатасараем» (0:0) и с 44 очками идут на 5-м месте, на 9 очков отставая от лидирующего «Трабзонспора».

Разница мячей 40-32, 11 голов забил Бурак Йылмаз, еще по 4 записали на свой счет Домагой Вида, Атиба Хатчинсон и Умут Найир.

«Антальяспор»

В феврале «Антальяспор» вышел в 1/2 финала Кубка Турции сыграв во втором четвертьфинальном матче вничью 1:1 с «Сивасспором», но благодаря голу на выезде выйдя в следующий этап — первая встреча закончилась 0:0.

Затем «скорпионы» в матче чемпионата дома победили «Касымпашу» (3:1) и на выезде разобрались с «Ени Малатьяспор» (2:1).

Февраль подопечные Бюлент Коркмаз завершили упущенной домашней победой над «Фенербахче» (2:2), а март начали поражением в первом полуфинальном матче Кубка с «Сивваспором» (0:1).

В последних матчах «Антальяспор» в гостях сыграл вничью с «Генчлербирлиги» (1:1) и на своем поле победил «Сивасспор» в матче чемпионата — 1:0.

После 26 туров «Антальяспор» с 30 очками на 11-м месте. Разница мячей 29-43, по три гола забили Пол Омо Мукайру, Густаво Бланко Лещук и Синан Гюмюш.

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В первом круге «Антальяспор» проиграл дома 1:2. В прошлом сезоне «скорпионы» победили в гостях 2:1, но проиграли дома 2:6. В пяти последних матчах в Стамбуле «Антальяспор» трижды проиграл и раз сыграл вничью.

Прогноз и ставки

На победу «Бешикташа» букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничейный результат в основное время — 4,10, а на победу «Антальяспора» — 6,0.

Хозяева довольно уверенно играют на своем поле, так что можно прогнозировать победу «Бешикташа».

Можно ожидать результативного матча. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,61 и «обе забьют» за 1,75. 0