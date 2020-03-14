«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Бундеслиги 14 марта 2020 года

В 26 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 14 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».

«РБ Лейпциг»

Коллектив из Лейпцига опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. За 25 матчей команда заработала 50 очков. От «Баварии» она успела отстать на пять пунктов.

Последнее поражение во всех турнирах «РБ Лейпциг» потерпел 4 февраля. В 1/8 финала Кубка страны гости на «Коммерцбанк Арене» не справились с «Айнтрахтом» (1:3).

Чуть позже в Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсмана расписали мировую с «Баварией» (0:0) и одержали верх над «Вердером» (3:0). 19 февраля в ЛЧ «быки» победили «Тоттенхэм» (1:0), после чего они разнесли «Шальке» (5:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

1 марта «РБ Лейпциг» не выявил сильнейшего в противостоянии с «Байером» (1:1). Позже команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0). На неделе подопечные Нагельсмана легко разобрались с «Тоттенхэмом» в ответном поединке на евроарене (3:0).

«Фрайбург»

Команда из одноименного города занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице. В ходе 25 поединков этот коллектив завоевал 36 очков. От зоны Лиги Европы его отделяет 1 балл.

В восьми матчах 2020 года в рамках Бундеслиги «Фрайбургу» удалось выиграть лишь трижды. Одна из побед была зафиксирована 18 января, когда «бразильцы из Брайсгау» одолели «Майнц» (2:1).

В двух следующих встречах подопечные Кристиана Штрайха потерпели поражения от «Падерборна» (0:2) и «Кельна» (0:4), после чего этот клуб одержал верх над «Хоффенхаймом» (1:0).

15 февраля «Фрайбург» разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1), а затем он потерял очки в поединках с «Фортуной» (0:2) и «Боруссией» Д (0:1). 7 марта «бразильцы из Брайсгау» дома разобрались с «Унионом» (3:1).

Прогноз и ставки

Победа «РБ Лейпцига» в игре 26 тура Бундеслиги оценивается в 1.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,15, а на победу «Фрайбурга» — 12,5.

Наши прогноз и ставка на матч — «РБ Лейпциг» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,79. 0