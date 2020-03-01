«Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 2.06) и ставки на тоталы в матче чемпионата Италии 1 марта 2020 года

В 26 туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 1 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»

Туринский клуб за 25 матчей Серии А заработал 60 очков. Благодаря этому он лидирует в таблице. Вместе с «Юве» за чемпионство сейчас сражаются «Лацио» и «Интер», имеющие 59 и 54 балла соответственно.

После победы в матче четвертьфинала Кубка Италии над «Ромой» (3:1) «Ювентус» провел неудачный отрезок в чемпионате. В трех поединках подопечные Маурицио Сарри дважды проиграли.

Сперва «старая синьора» уступила «Наполи» (1:2). 2 февраля «зебры» справились с «Фиорентиной» (3:0), но через неделю они снова потеряли очки в выездном матче с «Вероной» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

В первой полуфинальной игре Кубка Италии «бьянконери» разошлись миром с «Миланом» (1:1). Чуть позже «Ювентус» взял верх над «Брешией» (2:0) и СПАЛом (2:1) в чемпионате. 26 числа туринцы уступили в гостях «Лиону» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Интер»

В отличие от других конкурентов в борьбе за чемпионство, «Интер» сыграл на 1 матч меньше. В 24 поединках миланцы заработали 54 очка и заняли третью строчку в таблице Серии А.

В конце прошлого месяца «интеристы» дважды потеряли очки в Серии А. В 20 туре итальянского первенства коллектив Антонио Конте расписал мировую с «Лечче» (1:1).

С таким же счетом завершился и домашний матч «нерадзурри» с «Кальяри» (1:1). 29 января миланцы прошли «Фиорентину» в Кубке Италии (2:1). Затем «змеи» одолели «Удинезе» (2:0) и «Милан» (4:2).

12 февраля «Интер» проиграл «Наполи» в первой полуфинальной встрече Кубка страны (0:1). Поражением для команды Конте закончился поединок против «Лацио» в чемпионате (1:2). В 1/16 финала ЛЕ черно-синие дважды победили «Лудогорец» (2:0; 2:1).

Прогноз и ставки

Победа «Ювентуса» в игре 26 тура Серии А оценивается в 2,31, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,32, а на победу «Интера» — 3,40.

В ходе борьбы за чемпионство соперникам нужно постараться отобрать очки друг у друга. Но без забитых голов это сделать невозможно. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,06. 0