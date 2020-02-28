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    «Ним» устроит экзамен «Марселю»

    «Ним» — «Марсель». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Лиги 1 28 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ним» — «Марсель»
    Андре Виллаш-Боаш
    В 27 туре французской Лиги 1 «Ним» сыграет с «Марселем». Матч пройдет на «Стад де Костьер» 28 февраля. Стартовый свисток дадут в 22:45 по московскому времени. Обслуживать поединок будет Клеман Тюрпен. Прогноз на «Ним» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Ним»

    «Ним» уже в зоне вылета. Команда занимает 18 место и если не выйдет оттуда, то ей придется играть в плей-офф для сохранения прописки в Лиге 1. На счету хозяев 27 очков и такое же количество у ближайших конкурентов из Дижона.

    «Крокодилы» провели неплохой 5-матчевый отрезок, проиграв за этот период лишь раз. Они уступили «Ренну» 2:1 23 февраля. До этого команда выиграла 4 матча подряд, причем три из них дома, пропустив лишь раз.

    «Ним» выиграл у «Монако» (3:1), «Дижона» (2:0) и «Анже» (1:0). Выездную «викторию» коллектив добыл в гостях у «Ниццы» (1:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Отметим, что «красно-белые» выиграли 4 из 5 домашних матчей. Только два гола было забито в ворота хозяев за этот период.

    «Марсель»

    «Олимпийцы» имеют неплохую фору над «Ренном». Они занимают второе место с 52 очками и «красно-черные» отстают на 8 пунктов. «Марсель» относится к числу малопропускающих команд Лиги 1.

    «Марсель» долгое время не проигрывал, но вот теперь команда проиграла дважды за три последних матча. Со счетом 1:0 коллектив проиграл «Лиону» в Кубке и с результатом 1:3 гости уступили «Нанту» дома. В перерыве между этими встречами клуб праздновал победу над «Лиллем» со счетом 1:2.

    В гостях «бело-голубые» выиграли 3 из 4 поединков. В трех из этих встреч подопечные Виллаша-Боаша оставались «сухими».

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    Отметим, что один из лучших бомбардиров клуба Неманья Радоньич пропустит игру из-за травмы.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты даются следующие: 3.50 на хозяев, 3.30 на ничью и 2.25 на гостей.

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    В прошлый раз в гостях у этого соперника «Марсель» проиграл 3:1. Затем команда провела два домашних матча, выиграв оба (2:1 и 3:1).

    «Ним» выиграл три домашних матча подряд, а «Марсель» не проигрывает на выезде уже семь поединков. Ожидаем принципиальное противостояние. Возможно, что голов будет не много. Прогноз и ставка — «Марсель» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.21. 0

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