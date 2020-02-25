«Наполи» — «Барселона». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля 2020 года

Во вторник, 25 февраля, «Наполи» на своем поле примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Паоло», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Барселона».

«Наполи»

«Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе E, где пропустил вперед «Ливерпуль», но опередил «Ред Булл Зальцбург» и «Генк».

В турнирной таблице чемпионата Италии неаполитанцы занимают шестое место, имея на своем счету 36 набранных очков в 25 сыгранных турах.

В пяти последних матчах команда Дженнаро Гаттузо обыграла «Ювентус» (2:1), «Сампдорию» (4:2), «Кальяри» (1:0) и «Брешию» (2:1), а также уступила «Лечче» (2:3).

Также «Наполи» одержал победу над «Интером» (1:0) в первой встрече 1/2 финала Кубка Италии.

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Среди травмированных у итальянской команды значится Кевин Малькюи.

«Барселона»

«Барселона» стала лучшей командой в группе F Лиги чемпионов, где опередила дортмундскую «Боруссию», миланский «Интер» и пражскую «Славию».

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с 55 набранными очками в 25 сыгранных турах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На счету «сине-гранатовых» четырехматчевая победная серия, за время которой они победили «Леванте» (2:1), «Бетис» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбар» (5:0).

При этом из Кубка Испании подопечные Кике Сетьена вылетели, потерпев минимальное поражение от «Атлетика» (0:1).

После травм у «Барселоны» восстанавливаются Жорди Альба, Усман Дембеле и Луис Суарес.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 2.20, победа «Наполи» — 3.30, ничья — 3.70.

Да, у «сине-гранатовых» более квалифицированный состав, но, учитывая неплохую результативность неаполитанцев и фактор домашнего поля, нам кажется, что встреча может подарить интригу.

Итак, первый наш прогноз — «победа "Барселоны" в один мяч или ничья». Ставим на это за 1.95. Допускаем, что каталонцы не выиграют в Италии, а если и сделают это, то с минимальной разницей в счете, поскольку «Наполи» в последнее время играет хорошо.

Второй вариант — «ничья в одном из таймов» за 1.60. Полагаем, что ничейной может стать первая 45-минутка, когда команды будут только присматриваться друг к другу и не слишком оголять тылы. 0