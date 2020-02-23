«Дженоа» — «Лацио». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Италии 23 февраля 2020 года

В 25 туре итальянской Серии А «Дженоа» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 23 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Лацио».

«Дженоа»

Генуэзский коллектив на данном этапе итальянского первенства находится в зоне вылета на 18 строчке. В 24 турах чемпионата команда набрала 22 балла.

В первом поединке 2020 года «Дженоа» в родных стенах победила «Сассуоло» (2:1). А через несколько дней она в серии пенальти проиграла «Торино» (1:1, 3:5), вследствие чего вылетела из Кубка страны.

12 и 19 января подопечные Давиде Николы потерпели поражения от «Вероны» (1:2) и «Ромы» (1:3) в Серии А. 21 и 22 туры чемпионата закончились для «грифонов» ничейными результатами в матчах с «Фиорентиной» (0:0) и «Аталантой» (2:2).

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9 февраля «Дженоа» у себя дома встретилась с «Кальяри». Поединок на «Луиджи Феррарис» завершился победой хозяев (1:0). Через неделю красно-синие одолели «Болонью» (3:0).

«Лацио»

В нынешнем сезоне римская команда сражается за чемпионство с «Интером» и «Ювентусом». После 26 туров этот коллектив занимает второе место с 56 очками на счету.

На данном этапе сезона «Лацио» отстает от лидерской позиции на 1 балл. Совсем недавно «орлята» потерпели поражение от «Наполи» (0:1) и вылетели из Кубка Италии.

В пяти следующих встречах в рамках Серии А подопечные Симоне Индзаги завоевали 11 очков. В последнем поединке января бело-голубые разошлись миром с «Ромой» (1:1).

2 февраля «Лацио» у себя дома разнес СПАЛ (5:1). Через несколько дней римляне сыграли вничью с «Вероной» (0:0), после чего они одолели «Парму» (1:0) и «Интер» (2:1).

Прогноз

На победу «Дженоа» в игре 25 тура Серии А букмекеры дают коэффициент 4,98, ничья оценивается в 4,02, а победа «Лацио» — в 1,74.

На данном этапе турнира оба клуба не проигрывают, но, сражающийся за чемпионство Коллектив Симоне Индзаги, не позволит себе потерять очки в матче с клубом из зоны вылета. Наш прогноз — победа «Лацио» с коэффициентом 1,74. 0