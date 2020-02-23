«Байер» — «Аугсбург». Прогноз (к. ) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 февраля 2020 года

В воскресенье, 23 февраля, «Байер» на своем поле примет «Аугсбург» в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «БайАрена», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Байер» — «Аугсбург».

«Байер»

В немецком чемпионате «Байер» сейчас идет пятым с 40 баллами в активе. От первой строчки подопечные Петера Боса отстают на шесть пунктов.

В шести поединках 2020 года «фармацевты» победили пять раз. В Бундеслиге «львы» переиграли «Падерборн» (4:1) и «Фортуну» (3:0), а затем «Байер» оступился в матче с «Хоффенхаймом» (1:2).

Но 5 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Германии подопечные Петера Боса прошли «Штутгарт» (2:1). В трех других встречах в чемпионате «Байер» одолел «Боруссию» Д (4:3) и «Унион» (3:2), а также в Лиге Европы — «Порту» (2:1).

«Аугсбург»

Начали 2020 год «фуггеры» с двух поражений подряд в рамках БЛ. В первой игре они в родных стенах уступили 3:5 дортмундской «Боруссии», а затем были слабее «Униона» (0:2) в Берлине.

В 20-м туре первенства баварцы смогли прервать серию поражений, по-волевому одолев на своей территории бременский «Вердер» со счетом 2:1.

В двух следующих поединках, однако, они не смогли выиграть. Сперва случилось разгромное поражение от «Айнтрахта» (0:5) на выезде, а затем домашняя ничья с «Фрайбургом» (1:1).

По итогам 22 туров клуб идет на 11-м месте с 27 очками.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0