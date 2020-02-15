«Вильярреал» — «Леванте». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 15 февраля 2020 года

В 24 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 15 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Леванте».

«Вильярреал»

Команда из одноименного города в провинции Кастельон имеет на своем счету 35 набранных баллов, благодаря чему она идет восьмой в таблице чемпионата.

В январе «желтая субмарина» проиграла всего одну встречу. 19 числа подопечные Хавьера Кальехи потерпели поражение от «Эспаньола» (1:2).

После потери очков на «Керамике» «Вильярреал» прошел «Жирону» в Кубке Короля (3:0), а затем эта команда одолела «Алавес» в Примере (2:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Чуть позже «Вильярреал» одержал верх над «Райо Вальекано» в Кубке (2:0) и победил «Осасуну» в Ла Лиге (3:1). А попрощаться с Кубком желтых заставил «Мирандес», которому они уступили (2:4). 8 февраля команда Кальехи была сильнее «Вальядолида» (1:1).

«Леванте»

Валенсийская команда сейчас занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Испании. За 23 поединка в сезоне этот клуб сумел набрать 29 очков.

12 января «Леванте» на выезде встретился с «Хаеном» в 1/32 финала Кубка страны. Поединок завершился победой «лягушек» в серии пенальти (1:1, 5:4).

Но после этой успешной игры подопечные Пако Лопеса потерпели поражения в четырех других матчах. Сперва в Примере коллектив из Валенсии оказался слабее «Алавеса» (0:1).

А в 1/16 финала Кубка Короля «Леванте» проиграл «Севилье» (1:3). В чемпионате Испании «лягушки» остались без очков в поединках с «Осасуной» (0:2) и «Барсой» (1:2), но в последнем матче эта команда одолела «Леганес» (2:0).

Прогноз

Победа «Вильярреала» в матче 24 тура Примеры оценивается в 1,54, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,80, а на победу «Леванте» — 5,60.

У себя дома «желтая субмарина» постарается заработать три очка, но защита «Леванте» не пропустит много. Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,70. 0