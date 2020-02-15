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    Поднимется ли «Байер» в зону Лиги чемпионов?

    «Унион Берлин» — «Байер». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Унион Берлин» — «Байер»
    «Байер» идет на пятом месте
    В субботу, 15 февраля, «Унион Берлин» будет принимать «Байер» в 22-м туре немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 17:30 мск. Прогноз на «Унион Берлин» — «Байер».

    «Унион Берлин»

    Хозяева занимают 11 место в турнирной таблице Бундеслиги: в активе команды 26 набранных очков. В январе команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию благодаря победе над «Аугсбургом» со счетом 2:0.

    Перед этим «Унион» проиграл «Лейпцигу» на выезде (3:1). Еще два поражения от «Фортуны» (2:1) и «Хоффенхайма» (0:2) дополнили серию поражений команды.

    1 февраля коллектив потерпел разгром 0:5 от дортмундской «Боруссии» в чемпионате. Тем не менее, после этого он победил «Верль» (1:0) в Кубке Германии и «Вердер» (2:0) в национальном первенстве.

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    «Байер»

    Леверкузенский коллектив сейчас находится в зоне Лиги Европы на пятой строчке в таблице Бундеслиги. За 21 тур команда заработала 37 баллов, а от четвертого места ее отделяют два очка.

    В 2020 год подопечные Петера Боса ворвались с двумя уверенными победами в чемпионате Германии. В стартовом поединке «Байер» в гостях разгромил «Падерборн» (4:1).

    В 19 туре немецкого первенства леверкузенцы на «Бай-Арене» всухую переиграли «Фортуну» (3:0). А 1 февраля «фармацевты» потерпели поражение от «Хоффенхайма» (1:2).

    На прошлой неделе «львы» в 1/8 финала Кубка Германии дома «Байер» встретился со «Штутгартом» и победил 2:1. В прошлом туре «Аптекари» в фееричном матче одолел «Дортмунд» (4:3).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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