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    В Монпелье ожидается «низовой» поединок

    «Монпелье» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги 1 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Монпелье» — «Сент-Этьен»
    Арнауд Суке
    В рамках 24 тура Лиги 1 запланирован поединок между «Монпелье» и «Сент-Этьеном». Команды встретятся 9 февраля на стадионе «Стад де ля Моссон». Начало матча в 17:00 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Сент-Этьен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.75
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    «Монпелье»

    «Монпелье» — 34 очка и пятая позиция. Плотность в турнирной таблице высокая, поэтому в случае поражения хозяева могут потерять сразу несколько позиций.

    До крупного поражения от ПСЖ «паладины» выиграли три раза подряд. Они разгромили «Брест» 4:0, обыграли «Амьен» и «Дижон» с одинаковым счетом 2:1.

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    Но вот потом было крупное фиаско от «парижан» с результатом 5:0. 5 февраля команда провела встречу с «Мецом» и сыграла вничью 1:1.

    Как бы там ни было, «Монпелье» неплохо выступает у себя дома. В Лиге 1 у команды третий показатель — 8 побед в 12 матчах и 3-матчевая беспроигрышная серия.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» на 15 строчке. Гости набрали 28 очков и всего 7 пунктов отделяют их от зоны вылета.

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    У «зеленых» результаты еще хуже. Команда неважно провела 5 последних матчей турнира, набрав за этот период лишь 3 очка благодаря победе над «Нимом» (2:1). 2 февраля команда проиграла на выезде «Мецу» (2:1). 5 февраля было домашнее фиаско от «Марселя» (0:2).

    Но еще стоит отметить кубковый матч с «Монако», в котором гости выиграли 0:1 и прошли в четвертьфинал.

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    • Гостевая статистика показывает, что «Сент-Этьен» ни разу в этом сезоне не играл вничью на выезде. При этом клуб имеет один из худших показателей по пропущенным голам в чужих стенах. Уже четвертую игру подряд подопечные Клода Пюэля не могут выиграть в гостях.

    Прогноз

    «Монпелье» и «Сент-Этьен» показали плохие результаты в последних матчах, однако у «зеленых» статистика хуже. При этом обе команды будут жаждать реабилитации, поэтому можно ожидать много борьбы и, возможно, нервной развязки.

    В прошлый раз счет был 0:0. В 2017 года в официальных матчах между командами забивается не больше одного мяча. Это очень принципиальное противостояние.

    Коэффициенты на победу — 2.21 и 3.70 соответственно. Предлагаем сыграть «на понижение». Наш прогноз — ТМ 2.5 за 1.60. 0

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