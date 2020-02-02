«Леганес» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

«Леганес»
В национальном первенстве «огурцы» не могут похвастаться особыми успехами. Они занимают лишь 19-е место в турнирной таблице с 15 набранными очками в 21 туре.
В этом месяце подопечные Хавьера Агирре сыграли вничью с «Вальядолидом» (2:2) и «Атлетико» (0:0). Также они потерпели поражение от «Хетафе» (0:3).
Лучше обстояли дела в Кубке Испании. Футболисты «Леганеса» поочередно прошли в Кубке Испании «Андорру» (1:1, 6:5 — по пенальти), «Мурсию» (4:0) и «Эбро» (1:0).
Тем не менее, в 1/8 финала турнира коллектив потерпел разгром от «Барселоны» (0:5).
«Реал Сосьедад»
В январе подопечные Иманоля Альгуасиля домав проиграли «Вильярреалу» (1:2) в чемпионате. Затем в 1/32 финала Кубка расправились с еще одним клубом Терсеры — «Сеутой» (4:0).
После этого, в рамках Примеры «Реал Сосьедад» в гостях крупно проиграл «Бетису» (0:3). В 1/16 финала Кубка баскам противостоял «Эспаньол», который был обыгран в Сан-Себастьяне со счетом 2:0.
В позапрошлом туре «Реал Сосьедад» в рамках чемпионата Испании на своем поле разгромил «Мальорку» со счетом 3:0. В прошлом — в матче Примеры победили дома «Осасуну» (3:1).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, а ничья — в 3,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0