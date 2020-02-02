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    Продолжит ли побеждать «Реал Сосьедад»?

    «Леганес» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Леганес» — «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад» выиграл три предыдущих матча
    2 февраля в поединке 22-го тура испанской Примеры «Леганес» на «Мунисипаль де Бутарке» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2020 года
    Леганес
    • Леганес 14:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
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    «Леганес»

    В национальном первенстве «огурцы» не могут похвастаться особыми успехами. Они занимают лишь 19-е место в турнирной таблице с 15 набранными очками в 21 туре.

    В этом месяце подопечные Хавьера Агирре сыграли вничью с «Вальядолидом» (2:2) и «Атлетико» (0:0). Также они потерпели поражение от «Хетафе» (0:3).

    Лучше обстояли дела в Кубке Испании. Футболисты «Леганеса» поочередно прошли в Кубке Испании «Андорру» (1:1, 6:5 — по пенальти), «Мурсию» (4:0) и «Эбро» (1:0).

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    Тем не менее, в 1/8 финала турнира коллектив потерпел разгром от «Барселоны» (0:5).

    «Реал Сосьедад»

    В январе подопечные Иманоля Альгуасиля домав проиграли «Вильярреалу» (1:2) в чемпионате. Затем в 1/32 финала Кубка расправились с еще одним клубом Терсеры — «Сеутой» (4:0).

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    После этого, в рамках Примеры «Реал Сосьедад» в гостях крупно проиграл «Бетису» (0:3). В 1/16 финала Кубка баскам противостоял «Эспаньол», который был обыгран в Сан-Себастьяне со счетом 2:0.

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  • 29/01/2020

    • В позапрошлом туре «Реал Сосьедад» в рамках чемпионата Испании на своем поле разгромил «Мальорку» со счетом 3:0. В прошлом — в матче Примеры победили дома «Осасуну» (3:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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