«Анже» — «Реймс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Франции 1 февраля 2020 года

«Анже» в 22-м туре французской Лиги 1 на своей арене сыграет с «Реймсом». Встреча, которая пройдет 1 февраля на «Стад Раймон-Копа», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Анже» — «Реймс».

«Анже»

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Анже» после 21 сыгранного матча находится на девятой позиции, имея на своем счету 30 очков, уступая четвертой строке всего три пункта.

Несколько дней назад «скоисты» на своей арене в овертайме уступили «Ренну» в рамках Кубка Франции (4:5), а до этого они не проигрывали в шести встречах кряду во всех турнирах.

Непосредственно в чемпионате «черно-белые» в этом отрезке три раза сыграли вничью и одну игру выиграли. В минувшем туре первенства они сыграли в гостях 0:0 с «Марселем».

Все прогнозы на Лигу 1

В 11 домашних матчах текущего розыгрыша Лиги 1 «Анже» добыл шесть викторий в 11 поединках, три игры свел вничью и две встречи проиграл, разница мячей — 14:7.

«Реймс»

«Реймс» набрал в 21 поединке на один балл меньше, чем его предстоящий противник. Это количество очков позволяет команде находится на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

На данный момент у «красно-белых» 4-матчевая безвыигрышная серия в рамках Лиги 1. В этот период они две игры свели вничью и столько же встреч проиграли.

В последнем туре первенства они на своей территории уступили «Мецу» (0:1), а перед этим расписали гостевую мировую с «Амьеном» (1:1).

Десять выездных встреч текущей Лиги 1 принесли «Реймсу» четыре виктории, два ничейных исхода и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 8:8.

В первом круге на поле «Реймса» была зафиксирована ничья (0:0), в прошлом сезоне они также закончили игры между собой мировыми (по 1:1).

Прогноз на «Анже» — «Реймс»

«Анже» на своей арене играет неплохо, но не особо результативно. Рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 2,5. 0