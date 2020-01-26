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    «Ман Сити» без труда пройдет в следующий раунд

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Англии 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
    Кевин де Брюйне
    В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет дома с «Фулхэмом». Поединок состоится на стадионе «Этихад» 26 января. Начало в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.08
  • X
  • 10.80
  • 2
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» провели в январе 6 поединков. Пять из них команда Пепа Гвардиолы выиграла. Лишь в одном случае коллектив довольствовался ничьей. Она была в рамках АПЛ во встрече с «Кристал Пэлас» (2:2).

    Следом за этим результатом «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Кроме того, хозяева провели очень уверенные матчи с «Астон Виллой», разгромив «львов» 1:6. В Кубке лиги «шейхи» полностью переиграли «Ман Юнайтед» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на АПЛ

    Напомним, что в прошлом раунде Кубка Англии «Ман Сити» без проблем разобрался с «Порт Вэйлом», выиграв 4:1.

    «Бело-голубые» выиграли 4 из 5 последних матчей на «Этихад». Команда регулярно забивает по 2-3 гола за игру.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» третий в Чемпионшипе. Январь команда провела вполне стабильно, проиграв лишь в одном из пяти матчей. Поражение было 1 января в игре с «Редингом» (1:2).

    После этого «коттеджеры» выиграл три раза подряд. Они обыграли «Астон Виллу» в Кубке со счетом 2:1. Также «белые» были сильнее, чем «Халл» (0:1) и «Мидлсбро» (1:0). В прошлом туре Чемпионшипа команда сыграла в нулевую ничью с «Чарльтоном».

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  • 18/01/2020

    • Выездные выступления «Фулхэма» имеют не очень хорошую статистику. За 5 матчей была только одна победа. Кроме этого, коллектив дважды расписал ничью и два раза уступил сопернику.

    Прогноз

    Букмекеры не сомневаются в том, что «Ман Сити» добудет путевку в следующий раунд. На победу «горожан» дают всего лишь 1.09, тогда как на победу гостей поставили 21.0.

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    Вряд ли в этой игре стоит ждать сюрпризов. «Сити» набрал ход. Травмированные игроки возвращаются, и команда постепенно крепнет.

    Учитывая то, сколько хозяева забивают в каждой игре, можно предположить, что они огорчат вратаря команды соперников не один раз. Сам же «Фулхэм» в прошлых трех играх был малорезультативен. Так что наш прогноз таков: фора 1 (-2.5) за 1.73. 0

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