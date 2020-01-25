«Портсмут» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

25 января в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Портсмут» в родных стенах сыграет с «Барнсли». стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Портсмут» — «Барнсли».

«Портсмут»

«Портсмут», выступающий в этом сезоне в третьем дивизионе Англии, убрал со своего пути уже троих соперников в этом кубковом розыгрыше.

Примечательно то, что все свои победы «помпеи» добыли с одинаковым результатом по 2:1. Из более-менее значимых соперников можно выделить только «Флитвуд Таун», который они одолели на его арене.

На данный момент «сине-белые» пребывают в превосходной форме, выиграв в последних пяти встречах, что правда, все в один мяч (четыре из них по 2:1).

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В турнирной таблице Лиги 1 «Портсмут» благодаря выигрышной серии вплотную приблизился к зоне плей-офф, уступая ей только по дополнительным показателям.

«Барнсли»

Представитель Чемпионшипа стартовал в этом кубковом розыгрыше только с 1/32 финала, где в гостевом поединке переиграл «Крю Александру» со счетом 3:1.

В последнее время «дворняги» играют бескомпромиссно, выиграв две встречи и трижды проиграв (две из них в своих последних поединках).

В минувшем туре первого английского дивизиона «шахтеры» были разгромлены на своей территории «Престоном» (0:3), а туром ранее минимально уступили в гостях «Бристоль Сити» (0:1).

В турнирной таблице Чемпионшипа «Барнсли» находится в зоне вылета, на 22 месте. От спасительной строки команду отделяет четыре пункта.

В прошлом сезоне эти команды выступали в Лиге 1. И тогда оба поединка между собой они закончили вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз на «Портсмут» — «Барнсли»

В этом противостоянии рискнем поставить на команду из Лиги 1, которая находится в более выгодном положении, так как играет дома и имеет лучшие игровые кондиции. 0