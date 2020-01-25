«Портсмут» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

«Портсмут»
«Портсмут», выступающий в этом сезоне в третьем дивизионе Англии, убрал со своего пути уже троих соперников в этом кубковом розыгрыше.
Примечательно то, что все свои победы «помпеи» добыли с одинаковым результатом по 2:1. Из более-менее значимых соперников можно выделить только «Флитвуд Таун», который они одолели на его арене.
На данный момент «сине-белые» пребывают в превосходной форме, выиграв в последних пяти встречах, что правда, все в один мяч (четыре из них по 2:1).
В турнирной таблице Лиги 1 «Портсмут» благодаря выигрышной серии вплотную приблизился к зоне плей-офф, уступая ей только по дополнительным показателям.
«Барнсли»
Представитель Чемпионшипа стартовал в этом кубковом розыгрыше только с 1/32 финала, где в гостевом поединке переиграл «Крю Александру» со счетом 3:1.
В последнее время «дворняги» играют бескомпромиссно, выиграв две встречи и трижды проиграв (две из них в своих последних поединках).
В минувшем туре первого английского дивизиона «шахтеры» были разгромлены на своей территории «Престоном» (0:3), а туром ранее минимально уступили в гостях «Бристоль Сити» (0:1).
В турнирной таблице Чемпионшипа «Барнсли» находится в зоне вылета, на 22 месте. От спасительной строки команду отделяет четыре пункта.
В прошлом сезоне эти команды выступали в Лиге 1. И тогда оба поединка между собой они закончили вничью — 0:0 и 1:1.
Прогноз на «Портсмут» — «Барнсли»
В этом противостоянии рискнем поставить на команду из Лиги 1, которая находится в более выгодном положении, так как играет дома и имеет лучшие игровые кондиции. 0