«Монако» — «Страсбур». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года

В 21 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Страсбур». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 25 января. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Страсбур».

«Монако»

За 20 туров чемпионата Франции клуб из одноименного княжества заработал 29 баллов. В таблице первенства команда находится на девятом месте. От еврокубковой зоны она отстает на 3 очка.

В трех последних матчах 2019 года «Монако» по разу победил, проиграл и расписал мировую. 18 тур Лиги 1 завершился для красно-белых ничьей в противостоянии с «Анже» (0:0).

Затем «монегаски» уступили «Лиллю» (0:3) в Кубке лиги, но чуть позже они одолели «догов» в первенстве (5:1). После этого тренером команды стал Роберт Морено.

Все прогнозы на Лигу 1

Под его крылом «Монако» переиграл «Реймс» в Кубке Франции (2:1), расписал мировую с ПСЖ (3:3) в Лиге 1, был разгромлен парижанами в другой встрече (1:4) и прошел «Сен-Прив» в Кубке (3:1).

«Страсбур»

В турнирной таблице чемпионата Франции клуб из одноименного города располагается на 12 строчке. В копилке этой команды сейчас имеется 27 очков.

С 7 декабря по 4 января коллектив Тьерри Лорея провел победную серию, которая составила пять матчей. В 17 туре Лиги 1 его подопечные одолели «Тулузу» (4:2).

Затем «Страсбур» переиграл «Бордо» (1:0), «Нант» в 1/8 финала Кубка лиги (1:0), «Сент-Этьен» в чемпионате (2:1) и «Ле Портель» в 1/32 финала Кубка Франции (4:1).

7 января «Страсбур» в серии пенальти уступил «Реймсу» в Кубке лиги (0:0, 4:2). Затем в 20 туре первенства команда Тьерри Лорея оказалась слабее «Меца» (0:1), но в 1/16 кубка Франции его коллектив разгромил «Ангулем» (5:1).

Прогноз

На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,63, на ничью — 4,00, а на победу «Страсбура» — 5,80.

При Роберте Морено «монегаски» стали лучше реализовывать свои моменты. В родных стенах команда будет бороться с соперниками за 3 очка. Наш прогноз на матч — победа «Монако» с коэффициентом 1,63. 0