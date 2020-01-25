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    Подберется ли «Монако» ближе к зоне ЛЕ?

    «Монако» — «Страсбур». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Монако» — «Страсбур»
    Александр Головин
    В 21 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Страсбур». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 25 января. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Страсбур».
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.60
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  • 4.10
  • 2
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    «Монако»

    За 20 туров чемпионата Франции клуб из одноименного княжества заработал 29 баллов. В таблице первенства команда находится на девятом месте. От еврокубковой зоны она отстает на 3 очка.

    В трех последних матчах 2019 года «Монако» по разу победил, проиграл и расписал мировую. 18 тур Лиги 1 завершился для красно-белых ничьей в противостоянии с «Анже» (0:0).

    Затем «монегаски» уступили «Лиллю» (0:3) в Кубке лиги, но чуть позже они одолели «догов» в первенстве (5:1). После этого тренером команды стал Роберт Морено.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Под его крылом «Монако» переиграл «Реймс» в Кубке Франции (2:1), расписал мировую с ПСЖ (3:3) в Лиге 1, был разгромлен парижанами в другой встрече (1:4) и прошел «Сен-Прив» в Кубке (3:1).

    «Страсбур»

    В турнирной таблице чемпионата Франции клуб из одноименного города располагается на 12 строчке. В копилке этой команды сейчас имеется 27 очков.

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  • 20/01/2020

    • С 7 декабря по 4 января коллектив Тьерри Лорея провел победную серию, которая составила пять матчей. В 17 туре Лиги 1 его подопечные одолели «Тулузу» (4:2).

    Затем «Страсбур» переиграл «Бордо» (1:0), «Нант» в 1/8 финала Кубка лиги (1:0), «Сент-Этьен» в чемпионате (2:1) и «Ле Портель» в 1/32 финала Кубка Франции (4:1).

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    7 января «Страсбур» в серии пенальти уступил «Реймсу» в Кубке лиги (0:0, 4:2). Затем в 20 туре первенства команда Тьерри Лорея оказалась слабее «Меца» (0:1), но в 1/16 кубка Франции его коллектив разгромил «Ангулем» (5:1).

    Прогноз

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,63, на ничью — 4,00, а на победу «Страсбура» — 5,80.

    При Роберте Морено «монегаски» стали лучше реализовывать свои моменты. В родных стенах команда будет бороться с соперниками за 3 очка. Наш прогноз на матч — победа «Монако» с коэффициентом 1,63. 0

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    «Монако» — «Страсбур». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Страсбур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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