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    У «Тоттенхэма» только один путь

    «Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 22 января 2020 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Норвич»
    Жозе Моуринью
    В 24 туре лондонский «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем» на своем одноименном стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится 22 января. Стартовый свисток будет дан в 22:30 по Москве. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:30 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норвич
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    «Тоттенхэм»

    Неуверенная игра «Тоттенхэма» в чемпионате снова мешает команде добиваться целей. Подопечные Жозе Моуринью не смогли выиграть в четырех последних матчах турнира, потерпев два поражения.

    В последнем туре «белые» сыграли вничью с «Уотфордом» и хоть как-то улучшили свою статистику. До этого «шпоры» дважды проигрывали, причем с одинаковым счетом — «Ливерпулю» (0:1) и «Саутгемптону» (1:0).

    Все эти результаты немного разбавила победа над «Мидлсбро» в Кубке Англии. Однако это было первое успешное выступление команды за последние 6 поединков.

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    Хозяевам приходится играть без Кейна, который выбыл на достаточно внушительный срок. Также отсутствуют Ндомбеле и Сиссоко.

    В турнирной таблице «Тоттенхэм» на 8 месте. У клуба 31 очко. Потеря пунктов в следующем матче может привести к понижению в рейтинге.

    «Норвич»

    У «Норвича» все стабильно. «Канарейки» идут на 20 месте, хотя в прошлом туре им удалось выиграть. Однако это не помогло «желто-зеленым». У них 17 очков и для выхода из зоны нужно набрать минимум 7 очков без учета игр соперников.

    В декабре гости не выиграли ни одного матча. В январе из 4 поединков «Норвич» выиграл два. В чемпионате команда обыграла «Борнмут» 1:0 и в Кубке Англии удалось выиграть у «Престона» (2:4).

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    • Из 11 выездных встреч коллектив выиграл только одну. При этом в гостевых матчах «Норвичем» набрано 5 очков, что является худшим результатом лиги. Клуб не праздновал победу в 10 из 11 выездов.

    Прогноз

    «Тоттенхэму» нужно побеждать. Букмекеры это понимают и поэтому дают следующие коэффициенты: 1.44 и 7.00 соответственно.

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    Поражает тот факт, что хозяевам не удалось забить в последних трех играх. Однако в этот раз все может быть по-другому. К слову, в прошлом матче «шпоры» сыграли вничью в Норвиче (2:2).

    Вполне возможно, что лондонский коллектив все-таки прорвет. Дома против «Ливерпуля» они играли с большой самоотдачей, хоть и уступили. При этом команда имеет не совсем надежную оборону и вратаря. Предлагаем ставку «1Х и ТБ 2.5». Коэффициент составляет 1.74. 0

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