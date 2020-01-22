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    Кто выиграет баскско-каталонское противостояние?

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

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    В 1/16 финала Кубка Короля «Реал Сосьедад» на своей арене примет «Эспаньол». Игра, которая состоится 22 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» начал борьбу в Кубке Испании с 1/64 финала. Таким образом, команда провела уже две стадии Копа дель Рей.

    В первом для себя раунде коллектив разгромил на выезде «Бессериль Кампос» (8:0). После этого ему удалось оказаться сильнее «Сеуты» (4:0) в гостях же.

    Клуб с 31 очком идет на шестом месте Примере. Результат мог быть лучше, но сан-себастьянцы проиграли два предыдущих матча.

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    «Эспаньол»

    Каталонцы также прошли уже две стадии турнира. В 1/64 финала Кубка Короля «Эспаньол» разобрался с «Льейдой» (2:0), а в 1/32 — с «Рейесом» (2:0).

    Коллектив из Барселоны имеет в своем активе 14 баллов. Из-за этого он занимает последнюю, 20 строчку в таблице чемпионата Испании.

    Тем не менее, похоже, что дела «Попугаев» улучшаются, поскольку они выиграли два предыдущих матча кряду. Сперва был поединок прошлой стадии кубка, после чего случилась победа над «Вильярреалом» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья в основное время — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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