«Норвич» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года

В субботу, 18 января, «Норвич» на своем поле в 23 туре английской Премьер-лиги примет «Борнмут». Начало игры намечено на 18:00 по Москве. Прогноз на «Норвич» — «Борнмут».

«Норвич»

«Норвич» замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 22 играх команда набрала всего 14 очков и от спасительной 17 строки отстает аж на восемь пунктов.

На данный момент у «канареек» 9-матчевая безвыигрышная серия в рамках первенства, где они уступили в пяти встречах и четыре матча закончили вничью.

В минувшем туре чемпионата Англии клуб из города Норидж был разгромлен на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4, а перед этим он дважды расписал мировые (дома с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом»).

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На своей арене в этом розыгрыше АПЛ «Норвич» добыл всего две виктории в 11 матчах, три встречи свел вничью и шесть игр проиграл, разница мячей — 17:25.

«Борнмут»

«Борнмут» является соседом своего предстоящего противника, находясь строкой выше, заработав в 22 поединках 20 баллов, что на две меньше, чем у 17 спасительной позиции.

«Вишни» также имеют длительную безвыигрышную серию. Команда не может победить в чемпионате в пяти играх подряд, уступив в этом отрезке в четырех случаях.

В прошлом туре английского первенства «боском» на своей территории крупно уступил «Уотфорду» со счетом 0:3, проиграв третью игру подряд в рамках АПЛ.

Вне родных стен «Бормут» выиграл в трех встречах их 11 в этом чемпионате Англии, одну встречу свел вничью и семь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:18.

В первом круге на поле «Борнмута» эти команды поделили очки — 0:0.

Прогноз на «Норвич» — «Борнмут»

Прогнозируем, что «Норвич» обыграет в родных стенах терпящий бедствие «Борнмут». 0