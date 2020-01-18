ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив» Хуан МатаТеневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками» Тимо Вернер«Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге?
  • 09:31
    • «Милуоки» одолел «Бостон», «Нью-Орлеан» справился с «Ютой»
  • 08:31
    • Хирург: Кейн вряд ли сыграет на Евро-2020
  • 08:13
    • «Интер» нацелен на полузащитника «Челси»
  • 01:14
    • «Рома» победила «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
  • 22:16
    • ЦСКА разгромил «Сочи» и гарантировал выход в плей-офф КХЛ
  • 22:09
    • СКА на своем льду обыграл «Йокерит»
  • 19:31
    • «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Автомобилисту»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Норвич» свою безвыигрышную серию?

    «Норвич» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Норвич Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз на «Норвич» — «Борнмут»
    Футболисты «Норвича»
    В субботу, 18 января, «Норвич» на своем поле в 23 туре английской Премьер-лиги примет «Борнмут». Начало игры намечено на 18:00 по Москве. Прогноз на «Норвич» — «Борнмут».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2020 года
    Норвич Сити
  • Норвич
    •  Норвич Сити 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.15
  • Играть!
    •

    «Норвич»

    «Норвич» замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 22 играх команда набрала всего 14 очков и от спасительной 17 строки отстает аж на восемь пунктов.

    На данный момент у «канареек» 9-матчевая безвыигрышная серия в рамках первенства, где они уступили в пяти встречах и четыре матча закончили вничью.

    В минувшем туре чемпионата Англии клуб из города Норидж был разгромлен на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4, а перед этим он дважды расписал мировые (дома с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом»).

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в этом розыгрыше АПЛ «Норвич» добыл всего две виктории в 11 матчах, три встречи свел вничью и шесть игр проиграл, разница мячей — 17:25.

    «Борнмут»

    «Борнмут» является соседом своего предстоящего противника, находясь строкой выше, заработав в 22 поединках 20 баллов, что на две меньше, чем у 17 спасительной позиции.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «Вишни» также имеют длительную безвыигрышную серию. Команда не может победить в чемпионате в пяти играх подряд, уступив в этом отрезке в четырех случаях.

  • Что пошло не так? «Барселона» уволила Вальверде
  • Специалист покинул каталонский клуб, несмотря на лидерство в Примере
  • 14/01/2020

    • В прошлом туре английского первенства «боском» на своей территории крупно уступил «Уотфорду» со счетом 0:3, проиграв третью игру подряд в рамках АПЛ.

    Вне родных стен «Бормут» выиграл в трех встречах их 11 в этом чемпионате Англии, одну встречу свел вничью и семь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:18.

    В первом круге на поле «Борнмута» эти команды поделили очки — 0:0.

    Прогноз на «Норвич» — «Борнмут»

    Прогнозируем, что «Норвич» обыграет в родных стенах терпящий бедствие «Борнмут». 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леганес — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гранвиль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.14
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брайтон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • 17:00 13/01/2020     Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020     Хуан Мата
  • Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»
    • Вчера в 13:35
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Норвич» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года. Прогноз на «Норвич» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
    Тоже интересно
    Жуан Феликс Футбол Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?Португалец в нынешнем сезоне старается оправдать свой ценник, но получается это не всегда. 15/01/2020 в 15:400
  • 08:58
    • Четверо россиян вышли в финал квалификации Australian Open
  • 08:44
    • Контракт Неймара будет зависеть от результатов ПСЖ в ЛЧ
  • 17:55
    • Прядкин переизбран президентом РПЛ
    «Сент-Луис» — «Филадельфия» Хоккей НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января Вчера в 07:250
  • Экспресс дня

  • Как «Шальке» и «Боруссия» М откроют вторую часть сезона?
  • 2.76
    •
  • 01:27
    • Клуб третьего дивизиона выбил «Бордо» из Кубка Франции
  • 00:36
    • Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда
  • 00:20
    • Осорио: Мне бы хотелось достичь уровня Ван Дейка
    Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела Футбол Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед«Тоттенхэм» по итогам переигровки прошел «Мидлсбро» в Кубке Англии 15/01/2020 в 15:250
  • 17:34
    • Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
  • 16:33
    • «Ахмат» арендовал нападающего «Удинезе»
  • 23:59
    • «Интер» договорился о приобретении Янга у «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие