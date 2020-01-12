«Верона» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч Серии А 12 января 2020 года

12 января «Верона» на своем поле примет команду «Дженоа» в рамках 19 тура итальянской Серии А. Игра будет проходить на стадионе «Марк Антонио Бентегоди». Начало встречи в 20:00 по мск. Прогноз на «Верона» — «Дженоа».

«Верона»

Несмотря на то, что «Верона» находится на 11 строчке, она все равно является очень неудобным соперником.

Команда в последнее время часто забивает, поэтому с ней играть довольно непросто. На данный момент хозяева имеют 22 набранных балла.

Календарь и таблица Серии А

«Верона» не проигрывает уже два тура подряд. В прошлый раз «мастифы» выиграли у СПАЛа 0:2. В позапрошлом туре коллектив забил три мяча в ворота «Торино», но при этом довольствовался лишь ничьей.

Также стоит добавить, что перед этим команда проиграла два раза — «Аталанте» и «Роме». Однако в ворота первой «желто-синие» забили дважды и «волкам» удалось вкатить один мяч. В последних трех играх Серии А «Верона» забивала не менее двух голов.

«Дженоа»

«Дженоа» на предпоследнем месте в турнирной таблицы. У команды 14 очков, однако если она выиграет, то у нее будет шанс выйти из зоны вылета, при этом перепрыгнув одну-две строчки.

«Грифоны» на днях проиграли «Торино» в Кубке Италии 2:1 (п). Однако до этого команда прервала свою 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, обыграв «Сассуоло» 2:1.

Ранее «Дженоа» была разгромлена «Интером» (4:0). Также коллектив уступил «Сампдории» 0:1.

Примечательно, что «красно-синие» не побеждают на выезде с сентября. За этот сезон гости набрали только 4 очка, сыграв 9 матчей на чужом поле.

Прогноз

По коэффициентам ситуация такая: 2.28 на победу «Вероны», 3.40 на победу «Дженои» и 3.30 на ничью.

«Верона» много забивает, как для середняка турнира. «Дженоа» плохо играет в гостях.

Скорее всего, что именно хозяева будут близки к тому, чтобы взять три очка.

Предлагаем поставить на победу «Вероны» с коэффициентом 2.28. 0