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    «Верона» будет близка к победе

    «Верона» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч Серии А 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Верона» — «Дженоа»
    Софьян Амрабат
    12 января «Верона» на своем поле примет команду «Дженоа» в рамках 19 тура итальянской Серии А. Игра будет проходить на стадионе «Марк Антонио Бентегоди». Начало встречи в 20:00 по мск. Прогноз на «Верона» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
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    «Верона»

    Несмотря на то, что «Верона» находится на 11 строчке, она все равно является очень неудобным соперником.

    Команда в последнее время часто забивает, поэтому с ней играть довольно непросто. На данный момент хозяева имеют 22 набранных балла.

    Календарь и таблица Серии А

    «Верона» не проигрывает уже два тура подряд. В прошлый раз «мастифы» выиграли у СПАЛа 0:2. В позапрошлом туре коллектив забил три мяча в ворота «Торино», но при этом довольствовался лишь ничьей.

    Также стоит добавить, что перед этим команда проиграла два раза — «Аталанте» и «Роме». Однако в ворота первой «желто-синие» забили дважды и «волкам» удалось вкатить один мяч. В последних трех играх Серии А «Верона» забивала не менее двух голов.

    «Дженоа»

    «Дженоа» на предпоследнем месте в турнирной таблицы. У команды 14 очков, однако если она выиграет, то у нее будет шанс выйти из зоны вылета, при этом перепрыгнув одну-две строчки.

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    «Грифоны» на днях проиграли «Торино» в Кубке Италии 2:1 (п). Однако до этого команда прервала свою 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, обыграв «Сассуоло» 2:1.

    Ранее «Дженоа» была разгромлена «Интером» (4:0). Также коллектив уступил «Сампдории» 0:1.

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    • Примечательно, что «красно-синие» не побеждают на выезде с сентября. За этот сезон гости набрали только 4 очка, сыграв 9 матчей на чужом поле.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 2.28 на победу «Вероны», 3.40 на победу «Дженои» и 3.30 на ничью.

    «Верона» много забивает, как для середняка турнира. «Дженоа» плохо играет в гостях.

    Скорее всего, что именно хозяева будут близки к тому, чтобы взять три очка.
    Предлагаем поставить на победу «Вероны» с коэффициентом 2.28. 0

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