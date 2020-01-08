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    «Лион» — «Брест»: кто кого перестреляет?

    «Лион» — «Брест». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка французской лиги 8 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Брест
    Прогноз на «Лион» — «Брест»
    Бертран Траоре
    8 января в четвертьфинале Кубка французской лиги «Лион» на своей арене примет «Брест». Игра начнется в 20:45 по Москве. Прогноз на «Лион» — «Брест».
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    Футбол. Франция. Кубок Лиги 08 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.28
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 12.50
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    «Лион»

    «Ткачи» в текущем розыгрыше Кубка Лиги успели преодолеть только один раунд. На предыдущей стадии они не испытали проблем в домашней игре с «Тулузой», разгромив аутсайдера Лиги 1 со счетом 4:1.

    Если на евроарене «Лион» добился неплохого результата, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, то в чемпионате страны он разочаровывает своих поклонников, находясь на данный момент на 12 месте, что правда уступая пятой строке всего три балла.

    Несколько дней тому назад «аристократы» разгромили в 1/32 финала Кубка Франции любителей (7:0), а перед этим сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в рамках чемпионата страны.

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    • На своей арене «львы» в этом сезоне выглядят не совсем уверенно, проиграв в четырех поединках из 13 при пяти победных исходах.

    «Брест»

    «Брест» в этом Кубке Лиги прошел два раунда. В 1/16 финала он только по пенальти одолел «Мец», а на предыдущем этапе переиграл дома «Бордо» со счетом 2:0.

    «29» проиграли свои последние две встречи. Сперва они были повержены в чемпионате страны в гостях «Монпелье» (0:4), а накануне прекратили борьбу в Кубке Франции, уступив по итогам овертайма перволиговому «Лорьяну» (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице Лиги 1 «красно-белые» идут на 15 позиции в турнирной таблице, опережая всего на пять баллов зону переходных матчей.

    Из 11 гостевых встреч с учетом всех турниров «Брест» привез лишь одну викторию. Последние пять игр вне родных стен команда проиграла.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В первом круге чемпионата Франции «Брест» на своем поле расписал мировую с «Лионом» со счетом 2:2.

    Прогноз на «Лион» — «Брест»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» в основное время предлагают — 1.33.

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    На викторию «Бреста» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.50.

    Проход: «Лиона» — 1.12, «Бреста» — 6.80.

    Оба коллектива не могут похвастаться надежной защитой, пропуская почти в каждом матче. Прогнозируем, что и эта не будет для команд «сухой». 0

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