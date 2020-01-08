«Лион» — «Брест». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка французской лиги 8 января 2020 года

8 января в четвертьфинале Кубка французской лиги «Лион» на своей арене примет «Брест». Игра начнется в 20:45 по Москве. Прогноз на «Лион» — «Брест».

«Лион»

«Ткачи» в текущем розыгрыше Кубка Лиги успели преодолеть только один раунд. На предыдущей стадии они не испытали проблем в домашней игре с «Тулузой», разгромив аутсайдера Лиги 1 со счетом 4:1.

Если на евроарене «Лион» добился неплохого результата, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, то в чемпионате страны он разочаровывает своих поклонников, находясь на данный момент на 12 месте, что правда уступая пятой строке всего три балла.

Несколько дней тому назад «аристократы» разгромили в 1/32 финала Кубка Франции любителей (7:0), а перед этим сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в рамках чемпионата страны.

На своей арене «львы» в этом сезоне выглядят не совсем уверенно, проиграв в четырех поединках из 13 при пяти победных исходах.

«Брест»

«Брест» в этом Кубке Лиги прошел два раунда. В 1/16 финала он только по пенальти одолел «Мец», а на предыдущем этапе переиграл дома «Бордо» со счетом 2:0.

«29» проиграли свои последние две встречи. Сперва они были повержены в чемпионате страны в гостях «Монпелье» (0:4), а накануне прекратили борьбу в Кубке Франции, уступив по итогам овертайма перволиговому «Лорьяну» (1:2 ОТ).

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В турнирной таблице Лиги 1 «красно-белые» идут на 15 позиции в турнирной таблице, опережая всего на пять баллов зону переходных матчей.

Из 11 гостевых встреч с учетом всех турниров «Брест» привез лишь одну викторию. Последние пять игр вне родных стен команда проиграла.

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В первом круге чемпионата Франции «Брест» на своем поле расписал мировую с «Лионом» со счетом 2:2.

Прогноз на «Лион» — «Брест»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» в основное время предлагают — 1.33.

На викторию «Бреста» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.50.

Проход: «Лиона» — 1.12, «Бреста» — 6.80.

Оба коллектива не могут похвастаться надежной защитой, пропуская почти в каждом матче. Прогнозируем, что и эта не будет для команд «сухой». 0