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    Сможет ли «Ман Сити» развить успех побед победы над «Лестером»?

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч английской Премьер-лиги 27 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
    Кевин Де Брейне
    В пятницу, 27 декабря, «Вулверхэмптон» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» в конце ноября упустили выездную победу над «Брагой» в Лиге Европы — ведя со счетом 3:1 в первом тайме, в итоге они свели матч вничью 3:3.

    Вернувшись домой, «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1) и победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

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    Выезд в гости к «Брайтону» завершился вничью 2:2, а, вернувшись на родной стадион, «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0) в матче Лиги Европы, сумев выйти в плей-офф турнира со второго места в группе.

    В позапрошлом туре команда принимала «Тоттенхэм» и уступила со счетом 1:2. Далее был выезд к «Норвичу» и победа — 2:1. В настоящее время «волки» занимают шестое место в таблице АПЛ, набрав 27 очков. Всего в одном пункте впереди идет «Шеффилд».

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 38 очков.

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    • В 18 сыгранных турах «горожане» одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В декабре подопечные Пепа Гвардиолы уверенно расправились с «Бернли» (4:1) и «Арсеналом» (3:0), но уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в дерби.

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    При этом в Лиге чемпионов «МанСити» вышел в 1/8 финала, заняв первое место в группе C, обойдя «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».

    В прошлом туре «горожане» принимали главного конкурента в борьбе за второе место и сумели победить — 3:1. Теперь отставание от «лис» составляет всего один пункт.

    Прогноз

    На победу «Вулверхэмптона» букмекеры дают коэффициент 7.00, на ничейный результат в основное время — 5.10, а на победу «Ман Сити» — 1.44.

    «Горожане» находятся на кураже после успеха против «Лестера» и постараются вновь вернуться на исключительно победную тропу. «Вулверхэмптон» не будет отсиживаться в обороне, но именно это может в итоге погубить хозяев. Предлагаем поставить на победу «Манчестер Сити» с форой -1,5 гола за 2.15. 0

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