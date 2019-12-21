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    «Лейпциг» обеспечит результативность поединка

    «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»
    Тимо Вернер
    17 декабря в рамках 17 тура немецкой Бундеслиги состоится матч между «РБ Лейпцигом» и «Аугсбургом». Поединок пройдет на «Ред Булл Арене». Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 11.00
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    «РБ Лейпциг»

    В этом году «быки» стартовали еще лучше. В результате они оказались на вершине турнирной таблицы с 34 очками. «Лейпциг» имеет третий показатель пропущенных голов в лиге. На счету команды 19 мячей.

    Также отметим, что хозяева выиграли 10 поединков. Это второй показатель в чемпионате Германии после менхенгладбахской «Боруссии», которая имеет такое же количество очков и находится на второй строчке.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Последнее поражение у «Лейпцига» было в конце октября. В прошлом туре у «быков» была игра с «дортмундцами» (3:3). Чуть раньше они выиграли у «Фортуны» (0:3).

    Коллектив выиграл 6 из 7 матчей чемпионата. При этом во всех восьми случаях «бело-красные» забивали как минимум три мяча. Именно поэтому они являются лучшей командой Бундеслиги по количеству забитых голов.

    Лучшим снайпером у представителей одноименного города считается Тимо Вернер с его 18 голами и 5 голевыми передачами.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» остается в середине турнирной таблицы. Коллектив является десятой командой турнира с 23 баллами в активе.

    Гости ни разу не проиграли в пяти последних матчах первенства. Они набрали 13 очков. Аналогичный результат у «Боруссии» Д и «Лейпцига». Беспроигрышная серия составляет 6 поединков. В трех прошлых команда праздновала победу.

    При этом у коллектива отрицательная разница голов (-1). «Аугсбург» достаточно часто пропускает, но является неудобным соперником для любой команды.

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    Прогноз

    «Лейпциг», безусловно, является фаворитом этого противостояния. Но вполне возможно, что соперник навяжет борьбу и даже сможет забить. Тем более что «быки» пропускали в 4 из 5 матчей Бундеслиги.

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    Коэффициенты такие: 1.27 и 11.0 на победу соответственно. Коэффициент 6.20 установлен на ничью.

    В трех прошлых очных встречах между этими командами не забивалось больше двух голов. Дважды была нулевая ничья. Но в этом сезоне у «Лейпцига» с реализацией полный порядок, поэтому вряд ли стоит ожидать «низов». Предлагаем ставку «Лейпциг» победит и тотал больше 2.5« за 1.61. 0

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