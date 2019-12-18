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    «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 18 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В 17 туре итальянской Серии А «Сампдория» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 18 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сампдория»

    В 16 поединках итальянского первенства клубу из Генуи удалось набрать 15 очков. На данный момент команда находится рядом с зоной вылета на 16 месте в таблице.

    4 декабря «Сампдория» сумела прервать серию без побед, которая составила 6 матчей. В первой зимней встрече подопечные Клаудио Раньери взяли верх над СПАЛом (1:0).

    В 12 туре Серии А на «Луиджи Феррарис» хозяева расписали мировую с «Аталантой» (0:0), а в следующей игре они одолели «Удинезе» (2:1).

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    После этого «Сампдория» дважды уступила «Кальяри». Сперва она была слабее в чемпионате (3:4), а потом и в Кубке (1:2). 8 декабря коллектив Раньери проиграл «Парме» (0:1), а в последней встрече клуб из Генуи разобрался с «Дженоа» (1:0).

    «Ювентус»

    За 16 туров итальянского чемпионата клуб из Турина заработал 39 очков. Столько же пунктов имеет и «Интер», но из-за дополнительных показателей «зебры» идут вторыми.

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    • После потери баллов в игре с «Лечче» (1:1) подопечные Маурицио Сарри победили в шести встречах кряду. В Серии А «Ювентус» одержал верх над «Дженоа» (2:1) и «Торино» (0:1).

    Затем в ЛЧ «бьянконери» одолели «Локомотив» (2:1), а чуть позже они переиграли «Милан» (1:0). Удачно для «старой синьоры» завершились поединки с «Аталантой» (3:1) и «Атлетико» (1:0).

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    А декабрь «Ювентус» начал с ничьей с «Сассуоло» (2:2) и с поражения от «Лацио» (1:3). В Лиге чемпионов коллектив Сарри разобрался с «Байером» (2:0), после чего в Серии А туринцы были сильнее «Удинезе» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Сампдории» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 4,20, а на победу «Ювентуса» — 1,58.

    Учитывая неуступчивость «Интера» в борьбе за чемпионство, «Ювентус» должен уверенно играть в каждой встрече, включая и поединки против клубов, находящихся рядом с зоной вылета. Наш прогноз на матч — победа «Ювентуса» с коэффициентом 1,58. 0

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    «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 18 декабря 2019 года. Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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