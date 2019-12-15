«Шальке» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Германии 15 декабря 2019 года

В 15 туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на «Фельтинс-Арене» 15 декабря сыграет с «Айнтрахтом». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по Москве. Прогноз на «Шальке» — «Айнтрахт».

«Шальке»

Проиграв в прошлом туре в гостях 1:2 «Байеру», «кобальтовые» тем самым прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, выиграв в этом отрезке в четырех из них.

Перед неудачи в Леверкузене, «Шальке» победил в двух встречах подряд, поочередно одолев по 2:1 на выезде «Вердер» и «Унион» на своей арене.

В турнирной таблице чемпионата Германии клуб из Гельзенкирхена с 25 зачетными баллами разместился на четвертой позиции, уступая лидеру первенства шесть очков.

Все прогнозы на Бундеслигу

в семи домашних играх «шахтеры» проиграли лишь раз в этой БЛ, еще три раза победили и столько же матчей свели вничью, разница мячей — 11:9.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» не может победить в трех последних встречах, а в Бундеслиги эта серия достигла четырех матчей подряд, уступив в трех из них.

Несколько дней тому назад «орлы» проиграли в родных пенатах португальской «Витории» (2:3) в ЛЕ, что правда не помешало им выйти в плей-офф турнира.

В последнем игровом дне немецкого первенства франкфуртцы сыграли вничью 2:2 дома с «Гертой», а перед эти были повержены «Майнцем» (1:2) на его поле.

С 18 баллами «Айнтрахт» находится на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от шестой еврокубкой строки на семь пунктов. В гостях в этом сезоне немецкого чемпионата команда играет очень плохо, проиграв пять встреч из шести при одном выигрыше.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» дважды обыграл «Шальке»: 3:0 — дома и 2:1 — на выезде.

Прогноз на «Шальке» — «Айнтрахт»

Учитывая, что «Айнтрахт» будет играть на выезде и после еврокубков, рекомендуем поставить на победу хозяев. 0