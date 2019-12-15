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    Удержится ли «Шальке» в топ-4?

    «Шальке» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Германии 15 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Шальке» — «Айнтрахт»
    Бенито Раман
    В 15 туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на «Фельтинс-Арене» 15 декабря сыграет с «Айнтрахтом». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по Москве. Прогноз на «Шальке» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
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  • 2
  • 3.50
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    «Шальке»

    Проиграв в прошлом туре в гостях 1:2 «Байеру», «кобальтовые» тем самым прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, выиграв в этом отрезке в четырех из них.

    Перед неудачи в Леверкузене, «Шальке» победил в двух встречах подряд, поочередно одолев по 2:1 на выезде «Вердер» и «Унион» на своей арене.

    В турнирной таблице чемпионата Германии клуб из Гельзенкирхена с 25 зачетными баллами разместился на четвертой позиции, уступая лидеру первенства шесть очков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    в семи домашних играх «шахтеры» проиграли лишь раз в этой БЛ, еще три раза победили и столько же матчей свели вничью, разница мячей — 11:9.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» не может победить в трех последних встречах, а в Бундеслиги эта серия достигла четырех матчей подряд, уступив в трех из них.

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  • Вчера

    • Несколько дней тому назад «орлы» проиграли в родных пенатах португальской «Витории» (2:3) в ЛЕ, что правда не помешало им выйти в плей-офф турнира.

    В последнем игровом дне немецкого первенства франкфуртцы сыграли вничью 2:2 дома с «Гертой», а перед эти были повержены «Майнцем» (1:2) на его поле.

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    С 18 баллами «Айнтрахт» находится на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от шестой еврокубкой строки на семь пунктов. В гостях в этом сезоне немецкого чемпионата команда играет очень плохо, проиграв пять встреч из шести при одном выигрыше.

    В прошлом сезоне «Айнтрахт» дважды обыграл «Шальке»: 3:0 — дома и 2:1 — на выезде.

    Прогноз на «Шальке» — «Айнтрахт»

    Учитывая, что «Айнтрахт» будет играть на выезде и после еврокубков, рекомендуем поставить на победу хозяев. 0

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    «Шальке» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Германии 15 декабря 2019 года. Прогноз на «Шальке» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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