«Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

В рамках 17 тура АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Вест Хэмом» на родном стадионе «Сент-Мэри». Старт поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм».

«Саутгемптон»

Для «святых» этот матч является шансом покинуть зону вылета. На счету хозяев 15 очков, при этом соперник всего в одном пункте.

«Саутгемптон» проиграл 2:1 в прошлом туре «Ньюкаслу». Это поражение прервало 2-матчевую победную серию команды — с таким же счетом она обыграла «Уотфорд» и «Норвич».

Все прогнозы на АПЛ

Дома хозяева пропускают больше, чем на выезде. За 8 поединков они пропустили 23 гола и это второй с конца результат в лиге.

Из травмированных в составе только Стюарт Армстронг.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» подбирается к зоне вылета и сейчас команду от нее отделяет всего один пункт. Четыре поражения в пяти матчах является отягчающим обстоятельством для «молотков».

В прошлый раз «молотобойцы» очень неплохо начали против «Арсенала» и даже вышли первыми вперед. Однако отдав инициативу, коллектив проиграл 1:3. Туром ранее на выезде «хаммерс» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 2:0.

В гостях «Вест Хэм» забивает меньше — всего 7 голов в 8 матчах. В последних четырех выездных играх команда забила только один мяч.

Лансини и Фабьянски не помогут своим партнерам. Возможно та же участь ждет Уилшера.

Прогноз

Букмекеры считают, что больше шансов у «святых» — 1.91 на их победу и 3.90 на победу гостей.

В любом случае хозяева будут цепляться за возможность покинуть зону вылета. Хотя дыры в обороне могут стать преградой на пути к цели.

«Саутгемптон» часто пропускает, а «Вест Хэму» лишь нужны шансы. Вряд ли «святые» будут сломя голову нестись вперед. Гости тоже будут ходить вперед с опаской. Так что предлагаем поставить на тотал меньше 3 за 1.87. Командам предстоит нелегкая борьба выживание. 0