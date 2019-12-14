ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Эспаньол»Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии «Хетафе» — «Краснодар» Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар» Габриэл ЖезусРазвязка в группе С: немотивированный «Ман Сити» не сбросил карты, «Аталанта» ворвалась в плей-офф
  • 00:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Эспаньола»
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 01:25
    • «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ», «Брага» переиграла «Слован»
  • 01:17
    • «Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I
  • 01:12
    • «МЮ» разгромил АЗ, но оба клуба вышли в плей-офф ЛЕ
  • 01:11
    • «Порту» и «Рейнджерс» добыли путевку в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Ожидать ли «низов» в поединке «Саутгемптон» — «Вест Хэм»?

    «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм»
    Шейн Лонг
    В рамках 17 тура АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Вест Хэмом» на родном стадионе «Сент-Мэри». Старт поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2019 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 20:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.60
  • Играть!
    •

    «Саутгемптон»

    Для «святых» этот матч является шансом покинуть зону вылета. На счету хозяев 15 очков, при этом соперник всего в одном пункте.

    «Саутгемптон» проиграл 2:1 в прошлом туре «Ньюкаслу». Это поражение прервало 2-матчевую победную серию команды — с таким же счетом она обыграла «Уотфорд» и «Норвич».

    Все прогнозы на АПЛ

    Дома хозяева пропускают больше, чем на выезде. За 8 поединков они пропустили 23 гола и это второй с конца результат в лиге.

    Из травмированных в составе только Стюарт Армстронг.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» подбирается к зоне вылета и сейчас команду от нее отделяет всего один пункт. Четыре поражения в пяти матчах является отягчающим обстоятельством для «молотков».

    В прошлый раз «молотобойцы» очень неплохо начали против «Арсенала» и даже вышли первыми вперед. Однако отдав инициативу, коллектив проиграл 1:3. Туром ранее на выезде «хаммерс» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 2:0.

  • Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»
  • «Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга
  • 10/12/2019

    • В гостях «Вест Хэм» забивает меньше — всего 7 голов в 8 матчах. В последних четырех выездных играх команда забила только один мяч.

    Лансини и Фабьянски не помогут своим партнерам. Возможно та же участь ждет Уилшера.

    Прогноз

    Букмекеры считают, что больше шансов у «святых» — 1.91 на их победу и 3.90 на победу гостей.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    В любом случае хозяева будут цепляться за возможность покинуть зону вылета. Хотя дыры в обороне могут стать преградой на пути к цели.

    «Саутгемптон» часто пропускает, а «Вест Хэму» лишь нужны шансы. Вряд ли «святые» будут сломя голову нестись вперед. Гости тоже будут ходить вперед с опаской. Так что предлагаем поставить на тотал меньше 3 за 1.87. Командам предстоит нелегкая борьба выживание. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алавес — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Эсперанс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Заря — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Брендан Роджерс
  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
    • 13:10 09/12/2019     Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
    • 12:18 08/12/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?
    • 23:18 07/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Тоже интересно
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи» Футбол Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»Почему клуб расстался с именитым тренером? Вчера в 06:570
  • 00:57
    • «Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы
  • 23:53
    • Матвеев: После забитого мяча упустили инициативу и проиграли
  • 23:46
    • «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мадриде Вчера в 02:280
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 00:27
    • Рибери выбыл на три месяца из-за травмы
  • 23:25
    • Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала
  • 23:21
    • «Селтик» потерпел первое поражение, «Ренн» впервые выиграл
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча Вчера в 08:320
  • 23:04
    • АПОЭЛ победил «Севилью», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»
  • 23:01
    • ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ вырвал ничью с «Русенборгом»
  • 22:52
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие