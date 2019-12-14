«Монтеррей» — «Аль-Садд». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч клубного чемпионата мира 14 декабря 2019 года

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира мексиканский «Монтеррей» сыграет с хозяевами турнира катарским «Аль-Саддом». Встреча, которая пройдет 14 декабря в Дохе, начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Монтеррей» — «Аль-Садд».

«Монтеррей»

Мексиканский «Монтеррей» принимает участие в этом ККМ, как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019. В финале континентального турнира «полосатые» одолели соотечественников из «Тигрес УАНЛ» — 1:0 и 1:1.

В мексиканском первенстве, в котором «бело-синие» только с восьмого места регулярки пробились в плей-офф, они добрались до финала, где в конце года сразятся с «Америкой».

Стоит отметить, что у «банды» на данный момент 13-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. За этот период она десять раз победила.

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Лучшего достижения на ККМ «Монтеррей» добивался в 2012 году, когда занял там третье место. В полуфинале того турнира мексиканцы проиграли «Челси» (1:3), а в «утешительном финале» одолели египетский «Аль-Ахли» (2:0).

«Аль-Садд»

Катарский «Аль-Садд», участвующий в ККМ на правах хозяев турнира, уже выбил одного соперника в этом розыгрыше.

На предварительном этапе турнира «волки» одолели «Ианген» из Новой Каледонии. Основное время завершилось вничью (1:1), а в овертайме команда легендарного Хави смогла забить дважды и не пропустила, итог — 3:1.

В чемпионате Катара «белые» после восьми матчей набрали 15 очков, с которыми идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но у команды есть две игры в запасе.

Непосредственно перед ККМ клуб из города Доха провел четыре игры в кубковом розыгрыше страны, где набрал семь очков и идет на третьем месте в группе, позволяющем пробиться в плей-офф турнира.

Прогноз на «Монтеррей» — «Аль-Садд»

Прогнозируем, что более опытные мексиканцы смогут одолеть хозяев турнира и пробьются в полуфинал ККМ. 0