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    «Атлетико» и «Осасуна» много не забьют

    «Атлетико» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Испании 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Осасуна»
    Ян Облак
    В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» будет принимать «Осасуну». Встреча пройдет 14 декабря на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.40
  • X
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    «Атлетико»

    «Атлетико» на неделе играл в Лиге чемпионов. Команда Диего Симеоне выполнила задачу выхода в плей-офф, в заключительном туре группового этапа обыграв на своем поле «Локомотив» (2:0).

    Этой победой «матрасники» прервали серию из четырех подряд матчей без побед во всех турнирах, а также впервые за пять игр смогли забить больше гола за матч. Три из этих четырех игр пришлись на чемпионат Испании.

    В Примере команда в последних турах сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), «Вильярреалом» (0:0), а также проиграла «Барселоне» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» после 16 туров занимает лишь седьмое место. У «матрасников» в активе 26 очков, команда забила 16 голов (меньше только у шести команд в лиге), а пропустила 10 (лучший результат в лиге).

    На своем поле в матчах Примеры в текущем сезоне у «Атлетико» 4 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

    «Осасуна»

    «Осасуна» на неделе отдыхала, а предыдущий матч команда провела 8 декабря, когда в рамках чемпионата Испании сыграла вничью с «Севильей» — 1:1.

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    До этого подопечные Хагобы Аррасете в Примере со счетом 4:2 обыграли «Эспаньол» и со счетом 1:2 уступили «Атлетику», проиграв впервые за пять матчей.

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    • В турнирной таблице чемпионата Испании после 16 туров «Осасуна» располагается на десятой позиции. У команды 23 набранных очка, 22 забитых гола и 18 пропущенных.

    На выезде в текущем розыгрыше Примеры у «Осасуны» 2 победы, 4 ничьи и 2 поражения.

    Прогноз

    На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,43, на ничью — 4,44, а на победу «Осасуны» — 10,50.

    Прогноз на матч «Атлетико» — «Осасуна» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,72. 0

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    «Атлетико» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Испании 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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