«Атлетико» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Испании 14 декабря 2019 года

В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» будет принимать «Осасуну». Встреча пройдет 14 декабря на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Осасуна».

«Атлетико»

«Атлетико» на неделе играл в Лиге чемпионов. Команда Диего Симеоне выполнила задачу выхода в плей-офф, в заключительном туре группового этапа обыграв на своем поле «Локомотив» (2:0).

Этой победой «матрасники» прервали серию из четырех подряд матчей без побед во всех турнирах, а также впервые за пять игр смогли забить больше гола за матч. Три из этих четырех игр пришлись на чемпионат Испании.

В Примере команда в последних турах сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), «Вильярреалом» (0:0), а также проиграла «Барселоне» (0:1).

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» после 16 туров занимает лишь седьмое место. У «матрасников» в активе 26 очков, команда забила 16 голов (меньше только у шести команд в лиге), а пропустила 10 (лучший результат в лиге).

На своем поле в матчах Примеры в текущем сезоне у «Атлетико» 4 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

«Осасуна»

«Осасуна» на неделе отдыхала, а предыдущий матч команда провела 8 декабря, когда в рамках чемпионата Испании сыграла вничью с «Севильей» — 1:1.

До этого подопечные Хагобы Аррасете в Примере со счетом 4:2 обыграли «Эспаньол» и со счетом 1:2 уступили «Атлетику», проиграв впервые за пять матчей.

В турнирной таблице чемпионата Испании после 16 туров «Осасуна» располагается на десятой позиции. У команды 23 набранных очка, 22 забитых гола и 18 пропущенных.

На выезде в текущем розыгрыше Примеры у «Осасуны» 2 победы, 4 ничьи и 2 поражения.

Прогноз

На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,43, на ничью — 4,44, а на победу «Осасуны» — 10,50.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Осасуна» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,72. 0