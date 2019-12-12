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    Займет ли «Гент» первое место в группе Лиги Европы?

    «Гент» — «Александрия». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Гент» — «Александрия»
    «Гент» уже вышел в плей-офф
    В четверг, 28 ноября, «Гент» будет принимать на своем поле «Александрия» в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Гент» — «Александрия».
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    Футбол. Лига Европы. Группа I 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 14.00
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    «Гент»

    Начав групповой этап с победы над «Сент-Этьеном» (3:2), бельгийский клуб продолжил его выездной ничьей с «Александрией» (1:1).

    В сдвоенном противостоянии с «Вольфсбургом» «Гент» ушел от поражения на своем поле. Команда отыгралась со счета 0:2 до 2:2, а на выезде бельгийцы победили 3:1.

    В пятом туре «Буйволам» хватило ничьей против «Сент-Этьена» на выезде, чтобы обеспечить выход в плей-офф Лиги Европы.

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    В группе I «Гент» лидирует с 9 очками. Клуб на один балл опережает «Вольфсбург» с разницей в один пункт.

    «Александрия»

    «Александрия» в пяти поединках заработала три балла и замыкает квартет I. С учетом отставания в пять очков от второго проходного места, клуб потерял шансы на плей-офф.

    Начали этот турнир «олени» с выездного поражения от «Вольфсбурга» со счетом 1:3. После чего три тура не знали в этой стадии горечи поражений, хотя и не побеждали.

    Сперва украинский коллектив поделил очки на своем поле с бельгийским «Гентом» (1:1), а затем дважды расписал мировые с французским «Сент-Этьеном» (1:1 и 2:2).

    В пятом туре команда проиграла дома «Вольфсбургу» (0:1) на своем поле.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 5,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гент» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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