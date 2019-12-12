«Гент» — «Александрия». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 28 ноября, «Гент» будет принимать на своем поле «Александрия» в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Гент» — «Александрия».

«Гент»

Начав групповой этап с победы над «Сент-Этьеном» (3:2), бельгийский клуб продолжил его выездной ничьей с «Александрией» (1:1).

В сдвоенном противостоянии с «Вольфсбургом» «Гент» ушел от поражения на своем поле. Команда отыгралась со счета 0:2 до 2:2, а на выезде бельгийцы победили 3:1.

В пятом туре «Буйволам» хватило ничьей против «Сент-Этьена» на выезде, чтобы обеспечить выход в плей-офф Лиги Европы.

В группе I «Гент» лидирует с 9 очками. Клуб на один балл опережает «Вольфсбург» с разницей в один пункт.

«Александрия»

«Александрия» в пяти поединках заработала три балла и замыкает квартет I. С учетом отставания в пять очков от второго проходного места, клуб потерял шансы на плей-офф.

Начали этот турнир «олени» с выездного поражения от «Вольфсбурга» со счетом 1:3. После чего три тура не знали в этой стадии горечи поражений, хотя и не побеждали.

Сперва украинский коллектив поделил очки на своем поле с бельгийским «Гентом» (1:1), а затем дважды расписал мировые с французским «Сент-Этьеном» (1:1 и 2:2).

В пятом туре команда проиграла дома «Вольфсбургу» (0:1) на своем поле.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Гент» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0