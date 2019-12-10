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    «Лидс» продолжит удачный период?

    «Лидс» — «Халл Сити». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лидс» — «Халл Сити»
    Патрик Бэмфорд
    Во вторник, 10 декабря, в 21-м туре первенства первой английской лиги «Лидс» на «Элланд Роуд» примет «Халл Сити». Начало поединка — в 22:45 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Халл Сити».

    «Лидс»

    «Павлины» в 20 матчах набрали 43 очка и занимают лидирующую позици в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «ВБА», который имеет игру в запасе, на один пункт.

    На данный моменту «белых» 9-матчевая беспроигрышная серия, где в последних шести поединках они неизменно побеждали.

    При этом в минувших трех встречах команда Марсело Бьелса даже не пропускала, одолев в этом отрезке 1:0 «Рединг», 4:0 «Миддлсбро» и 2:0 «Хаддерсфилд Таун» в последнем туре.

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    В девяти домашних поединках текущего розыгрыша первой лиги «Лидс» добился шести побед, два матча закончил вничью и раз проиграл, разница мячей — 13:4.

    «Халл Сити»

    Перед стартом 21-го тура, «тигры» с 29 зачетными баллами идут на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, но до зоны плей-офф им недостает всего трех очков.

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    За минувшее четыре встречи в первом дивизионе «оранжево-черные» уступили только в одной игре при двух победах и одном ничейном исходе.

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    • Поражение состоялось в позапрошлом туре в гостях от «Барнсли» со счетом 1:3, после чего они в домашней игре по-волевому одолели «Сток Сити» — 2:1.

    Девять гостевых встреч в текущем розыгрыше Чемпионшипа принесли «Халлу» три виктории, три ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 14:13.

    В прошлом сезоне эти коллективы обменялись гостевыми победами — 0:2 и 1:0.

    Прогноз на «Лидс» — «Халл Сити»

    «Лидс» на своем поле выступает очень сильно, но не особо результативно. Предлагаем поставить — 1Х + ТМ 3,5. 0

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    «Лидс» — «Халл Сити». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 10 декабря 2019 года. Прогноз на «Лидс» — «Халл Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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