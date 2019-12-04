«Сент-Этьен» — «Ницца». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Франции 4 декабря 2019 года

В среду, 4 декабря, «Сент-Этьен» будет принимать на своем поле «Ниццу» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ницца».

«Сент-Этьен»

По результатам 15 туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на девятом месте турнирной таблицы. Клуб набрал 22 очка и одержал шесть побед.

Перед прошлым туром клуб имел серию из 11 матчей без поражений.

Команда выступает в Лиге Европы, где после пяти туров занимает третье место в группе I и уже не имеет шансов на выход в плей-офф. В прошлом туре 28 ноября французы принимали «Гент» и команды сыграли вничью — 0:0.

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Серия без поражений прервалась в прошлом туре Лиги 1 в первый день зимы, когда подопечные Клода Пюэля на выезде уступили «Ренну» — 1:2.

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне — Дени Буанга, в активе которого пять результативных ударов.

«Ницца»

Перед стартом 16-го тура Лиги 1, «Ницца» с 20 очками находится на 12-й позиции, находясь на приличном расстоянии как от зоны вылета, так и от еврокубков.

Проиграв в позапрошлом игровом дне на выезде «Лиону» со счетом 1:2, «орлята» прервали свою 2-матчевую беспроигрышную серию.

Тем не менее, команда быстро исправилась и дома разобралась с «Анже» — 3:1.

Лучшим бомбардиром команды является Каспер Дольберг, на счету которого четыре гола.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.40, победа «Ниццы» — 3.15, ничья — 3.30.

Команда Пюэля вообще редко проигрывает, а в родных стенах она вряд ли останется ни с чем против такого соперника. Предлагаем поставить на победу «Сент-Этьена» с форой 0 за 1.71. 0