ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЛионель Месси: 14 лучших моментов карьеры Юнес НамлиПонедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе место Лионель МессиМесси — шестикратный. И другого варианта не было
  • 19:19
    • Черышев восстановился от травмы
  • 18:57
    • Казарцев рассудит «Краснодар» и ЦСКА
  • 18:47
    • Быстров: «Спартак» был испуган до, во время и после матча с «Зенитом»
  • 18:43
    • Назван состав сборной России на Кубок Первого канала
  • 16:07
    • ЦСКА интересуется Робертом Божеником
  • 11:44
    • СМИ: Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Сент-Этьен» возвращаться в борьбу за еврокубки?

    «Сент-Этьен» — «Ницца». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Франции 4 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ницца»
    «Сент-Этьен» сыграет дома
    В среду, 4 декабря, «Сент-Этьен» будет принимать на своем поле «Ниццу» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ницца».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.25
  • Играть!
    •

    «Сент-Этьен»

    По результатам 15 туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на девятом месте турнирной таблицы. Клуб набрал 22 очка и одержал шесть побед.

    Перед прошлым туром клуб имел серию из 11 матчей без поражений.

    Команда выступает в Лиге Европы, где после пяти туров занимает третье место в группе I и уже не имеет шансов на выход в плей-офф. В прошлом туре 28 ноября французы принимали «Гент» и команды сыграли вничью — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Серия без поражений прервалась в прошлом туре Лиги 1 в первый день зимы, когда подопечные Клода Пюэля на выезде уступили «Ренну» — 1:2.

    Лучший бомбардир команды в текущем сезоне — Дени Буанга, в активе которого пять результативных ударов.

    «Ницца»

    Перед стартом 16-го тура Лиги 1, «Ницца» с 20 очками находится на 12-й позиции, находясь на приличном расстоянии как от зоны вылета, так и от еврокубков.

    Проиграв в позапрошлом игровом дне на выезде «Лиону» со счетом 1:2, «орлята» прервали свою 2-матчевую беспроигрышную серию.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Тем не менее, команда быстро исправилась и дома разобралась с «Анже» — 3:1.

    Лучшим бомбардиром команды является Каспер Дольберг, на счету которого четыре гола.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.40, победа «Ниццы» — 3.15, ничья — 3.30.

    Команда Пюэля вообще редко проигрывает, а в родных стенах она вряд ли останется ни с чем против такого соперника. Предлагаем поставить на победу «Сент-Этьена» с форой 0 за 1.71. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бордо — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.63
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Дижон — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Официальный мяч Лиги Европы УЕФА
  • Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы
    • 18:25 29/11/2019     Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Лионель Месси
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
    • 14:04 28/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сент-Этьен» — «Ницца». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Франции 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Арсенал» Футбол Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулуРеакция спортивных СМИ на поражение ЦСКА в матче с «Арсеналом» 02:221
  • 16:55
    • Почеттино может стать преемником Сульшера
  • 16:44
    • Моуринью: Я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но я буду пытаться у них выиграть
  • 16:38
    • Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с ПСЖ
    Хамес Родригес Футбол Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабряЧто ждет хавбека «Реала», удержит ли «Милан» капитана, кого выберет болгарский вундеркинд и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:260
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 19:07
    • «Кремонезе» выбил «Эмполи» из Кубка Италии
  • 18:58
    • Широков: Если «Зенит» остановит «Динамо», можно уже вешать медали
  • 18:34
    • Жамалетдинов покинет «Лех»
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Шайба Прохоркина, ассист Гусева 30 сэйвов ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 09:310
  • 16:24
    • Бернар Арно планирует купить «Милан»
  • 15:36
    • «Монако» и ПСЖ сыграют 15 января
  • 15:25
    • Погба не попадет в заявку на матч с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие