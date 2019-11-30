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    Подтвердит ли «Ницца» статус домашней команды?

    «Ницца» — «Анже». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Франции 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ницца» — «Анже»
    Каспер Дольберг
    В субботу, 30 ноября, «Ницца» в поединке 15-го тура французской Лиги 1 на своем поле сыграет с «Анже». Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.85
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    «Ницца»

    Перед стартом 15-го тура Лиги 1, «Ницца» с 17 очками находится на 15-й позиции, находясь на расстоянии одной победы от зоны переходных матчей.

    Проиграв в минувшем игровом дне на выезде «Лиону» со счетом 1:2, «орлята» т.с. прервали свою 2-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «южане» сперва одолели 2:0 «Реймс» на своей территории, а затем также в родных стенах расписали мировую с «Бордо» — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Семь домашних встреч текущей Лиги 1 принесли «Ницце» три виктории, два ничейных результата и столько же поражений, разница мячей — 10:10.

    «Анже»

    «Анже» с 24 зачетными баллами по итогам 14 матчей идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая второй строке всего лишь один пункт.

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    Во французском первенстве «черно-белые» не проигрывают в четырех матчах кряду, сыграв в это период дважды на выезде вничью и дважды победив дома.

    Все прогнозы на спорт

    Мировые по 0:0 пришлись на матчи с «Монпелье» и «Реймсом», одолеть удалось по 1:0 «Страсбур» и «Ним» в последнем туре Лиги 1.

    В шести выездных сыгранных матчах в Лиге 1 у «Анже» одна победа, две ничьих и три поражения, разница забитых и пропущенных — 3:12.

    В прошлом сезоне в Ницце команды сыграли вничью (0:0), а в Анже победили хозяева со счетом 3:0.

    Прогноз на «Ницца» — «Анже»

    Даже несмотря на турнирное положение соперников, мы отдаем предпочтение «Ницце», которая является сугубо домашним коллективом. 0

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    «Ницца» — «Анже». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Франции 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Ницца» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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