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    «Фиорентина» выиграет у «Лечче» результативно?

    «Фиорентина» — «Лечче». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Лечче»
    Душан Влахович
    В субботу, 30 ноября, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» примет «Лечче». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Лечче».
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» по итогам 13 матчей идет на десятом месте в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 16 зачетных пунктов. От еврокубковой зоны команда отстает на шесть баллов.

    «Фиолетовые» не могут одержать победу в последних трех поединках итальянского первенства, сыграв раз вничью в этот период и дважды проиграв.

    Начался этот неудачный для «лилий» период с домашней мировой против «Пармы» (1:1), после чего они дважды проиграли, поочередно уступив в выездных встречах 2:5 «Кальяри» и 0:1 «Вероне» в последнем туре.

    Все прогнозы на Серию А

    В шести домашних встречах текущего розыгрыша Серии А «Фиорентина» соблюдает полный паритет (+2=2-2) при разнице мячей — 8:8.

    «Лечче»

    «Лечче» в 13 поединках итальянского первенства набрал 11 пунктов и идет на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

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    На данный момент у «желто-красных» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой они три встречи проиграли и пять поединков закончили мировыми результатами.

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    • Ноябрьские матчи выдались для «салентианцев» очень результативными. В этом месяце они дома по 2:2 сыграли с «Сассуоло» и «Кальяри», а также уступили в Риме «Лацио» со счетом 2:4.

    Семь выездных игр в этой Серии А принесли «Лечче» две виктории, два ничейных результата и три поражения, разница забитых и пропущенных — 11:16.

    Прогноз на «Фиорентина» — «Лечче»

    Прогнозируем, что при своих болельщиках «Фиорентина» обыграет аутсайдера чемпионата и игра будет результативной. 0

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    «Фиорентина» — «Лечче». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Лечче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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