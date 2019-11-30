«Фиорентина» — «Лечче». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 30 ноября 2019 года

В субботу, 30 ноября, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» примет «Лечче». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Лечче».

«Фиорентина»

«Фиорентина» по итогам 13 матчей идет на десятом месте в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 16 зачетных пунктов. От еврокубковой зоны команда отстает на шесть баллов.

«Фиолетовые» не могут одержать победу в последних трех поединках итальянского первенства, сыграв раз вничью в этот период и дважды проиграв.

Начался этот неудачный для «лилий» период с домашней мировой против «Пармы» (1:1), после чего они дважды проиграли, поочередно уступив в выездных встречах 2:5 «Кальяри» и 0:1 «Вероне» в последнем туре.

Все прогнозы на Серию А

В шести домашних встречах текущего розыгрыша Серии А «Фиорентина» соблюдает полный паритет (+2=2-2) при разнице мячей — 8:8.

«Лечче»

«Лечче» в 13 поединках итальянского первенства набрал 11 пунктов и идет на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

На данный момент у «желто-красных» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой они три встречи проиграли и пять поединков закончили мировыми результатами.

Ноябрьские матчи выдались для «салентианцев» очень результативными. В этом месяце они дома по 2:2 сыграли с «Сассуоло» и «Кальяри», а также уступили в Риме «Лацио» со счетом 2:4.

Семь выездных игр в этой Серии А принесли «Лечче» две виктории, два ничейных результата и три поражения, разница забитых и пропущенных — 11:16.

Прогноз на «Фиорентина» — «Лечче»

Прогнозируем, что при своих болельщиках «Фиорентина» обыграет аутсайдера чемпионата и игра будет результативной. 0