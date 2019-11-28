«Витория» — «Стандард». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы португальская «Витория Гимарайнш» на своем поле примет бельгийский «Стандард». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Витория» — «Стандард».

«Витория Гимарайнш»

В Лиге Европы на групповой стадии, «конкистадоры» выступают не очень удачно, занимая последнее четвертое место в группе F с одним набранным очком.

Сначала португальский коллектив уступил 0:2 на выезде бельгийскому «Стандарду», потом проиграл 0:1 дома немецкому «Айнтрахту» и 2:3 «Арсеналу» в Лондоне.

И только в четвертом туре «завоеватели» смогли разжиться одним зачетным баллом, сыграв в родных стенах с «канонирами» (1:1), забив на последней минуте игры.

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Португалии «черно-белые» после 11 туров идут на пятой строчке в турнирной таблице с 16 очками, с общей разницей забитых и пропущенных голов 19:14.

«Стандард»

«Стандард» после четырех туров группового этапа Лиги Европы с шестью очками расположились на второй позиции в группе F, опережая третье место по дополнительным показателям.

Все эти баллы «красные» заработали на своей арене, переиграв своего предстоящего противника со счетом 2:0 на старте турнира и «Айнтрах» (2:1) в последнем игровом дне.

Календарь и таблица Лиги Европы

Оба выезде закончились для бельгийцев плачевно. Разгром в Лондоне местным «Арсеналом» (0:4) и минимальный проигрыш в Германии «Айнтрахту» — 1:2.

На внутренней арене льежцы после 16 матчей идут вторыми в турнирной таблице. От первой позиции их отделяет шесть пунктов.

Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Стандард»

Бельгийцам, которые очень неудачно играют на выезде, будет трудно рассчитывать на баллы в Португалии. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0