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    «Мальме» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Мальме» — «Динамо» Киев
    Маркус Русенберг
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Мальме» будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет на стадионе «Сведбанк» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Мальме» — «Динамо» Киев.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.55
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    «Мальме»

    После четырех поединков группового этапа команда из Швеции располагается на 3 месте в квартете B с 5 баллами в активе. От «Копенгагена» и киевского «Динамо» этот клуб отстает на 1 балл.

    Первый матч между «Динамо» Киев и «Мальме» завершился для подопечных Уве Реслера поражением (0:1). А затем небесно-голубые сыграли вничью с «Копенгагеном» (1:1).

    В 3 туре группового этапа шведы победили «Лугано» (2:1), а ответный поединок 7 ноября прошел без голов (0:0).

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    После встречи со швейцарцами в ЛЕ «Мальме» одолел «Вернаму» в квалификации Кубка Швеции (2:0). А в товарищеской игре с «Оденсе» команда Реслера уступила (1:2).

    «Динамо» Киев

    Сейчас украинский коллектив с 6 очками в копилке находится на второй строчке в таблице Группы B. Столько же баллов имеет и «Копенгаген».

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    • После домашней победы над «Мальме» (1:0) киевляне сыграли вничью с «Лугано» (0:0) и «Копенгагеном» (1:1).

    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы сине-белые противостояли «Копенгагену» в Дании. Но в гостях оба коллектива также расписали мировую (1:1).

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    Затем в чемпионате Украины подопечные Алексея Михайличенко потерпели поражение от «Шахтера» (0:1), а в 15 туре УПЛ «Динамо» Киев легко разобралось с «Мариуполем» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Мальме» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,30, а на победу «Динамо» Киев — 2,65.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0

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