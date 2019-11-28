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    «Брага» и «Вулверхэмптон» распишут «гроссмейстерскую» ничью?

    «Брага» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Брага» — «Вулверхэмптон»
    Рубен Невиш
    В четверг, 28 ноября, португальская «Брага» будет принимать на своем поле английский «Вулверхэмптон» в пятом туре группового этапа Лиги Европы в квартете К. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Брага» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 2.95
  • 2
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    «Брага»

    «Брага» после четырех туров имеет в своей копилке 10 очков. Для выхода из группы будет достаточно набрать всего один пункт в оставшихся двух встречах.

    Начали групповой этап «оружейники» с гостевой виктории над предстоящим противником (1:0), затем они сыграли вничью со «Слованом» (2:2), после чего дважды одолели «Бешикташ» (3:1 и 2:1).

    На данный момент у «красно-белых» 4-матчевая беспроигрышная серия, где они выиграли в последних трех поединках, которые пришлись на игры внутренней арены.

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    • В турнирной таблице чемпионата Португалии «Брага» идет в середине, очень сильно отстав от лидера первенства.

    «Вулверхэмптон»

    У «Вулверхэмптона» на счету находится девять пунктов и он идет на второй позиции в группе, опережая третью строку на пять баллов.

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    Стартовали «волки» на групповом этапе с домашнего поражения от португальцев, после чего только выигрывали. Одолели в гостях «Бешикташ» (1:0) и дважды «Слован» — 1:0 и 2:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Оранжево-черные» имеют аналогичные показатели, как и его предстоящий оппонент. Но только одна из викторий пришлась на еврокубковый матч.

    В чемпионате Англии «Уондерерз» идет на пятом месте в турнирной таблице, но отставание от топ-4 составляет семь баллов.

    Прогноз на «Брага» — «Вулверхэмптон»

    Обе команды в этом матче устроит ничейный результат. Скорее всего, он и будет зафиксирован в данной встрече. 0

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