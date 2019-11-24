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    Остановит ли «Тулуза» «Марсель»?

    «Тулуза» — «Марсель». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги 1 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Тулуза» — «Марсель»
    «Марсель» занимает вторую строчку в Лиге 1
    14 тур французской Лиги 1 завершит поединок между «Тулузой» и «Марселем». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
  • 2
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    «Тулуза»

    По итогам 13 туров чемпионата Франции «Тулуза» занимает предпоследнее, 19-е место. В ее активе 12 очков, что на один балл больше, чем у аутсайдера «Нима».

    Примечательно, что старт сезона вышел у клуба неплохим. В первом туре он разошелся вничью с «Брестом» (1:1) в гостях, после чего во 2-м туре победили дома «Дижон» (1:0).

    Тем не менее, затем была добыта только одна победа в восьми играх. Правда, в шести предыдущих поединках коллектив сумел выиграть трижды.

    «Марсель»

    В 13 турах французской Лиги 1 клуб из одноименного города сумел набрать 22 балла, благодаря чему идет на второй строчке в турнирной таблице.

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    Еще недавно провансальцы в основном играли неудачно. По завершении серии из ничьих с «Монпелье» (1:1), «Дижоном» (0:0), и «Ренном» (1:1) «Марсель» проиграл «Амьену» (3:1).

    А после победы в 10 туре над «Страсбургом» (2:0) подопечные Андре Виллаша-Боаша были разгромлены ПСЖ (0:4).

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    Затем в 1/16 финала Кубка Франции бело-голубые оказались слабее «Монако» (2:1). Но в 12 туре Лиги 1 «Олимпик» взял верх над «Лиллем» (2:1), а в 13-м — над «Лионом» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    «Тулуза» — «Марсель». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги 1 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Тулуза» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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