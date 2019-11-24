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    «Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Майнц»
    «Хоффенхайм» все ближе к топ-3 Бундеслиги
    В воскресенье, 24 ноября, «Хоффенхайм» будет принимать на своем поле «Майнц» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.90
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» — шестая команда чемпионата с 20 очками в активе. Отставание от дортмундской «Боруссии» — лишь по дополнительным показателям, а от «Фрайбурга», «Баварии» и «Лейпцига» — лишь один пункт.

    «Сине-белые» набрали великолепный темп с начала октября. Команда выдала серию из шести подряд побед. Пять из них — в чемпионате, а еще одна — во втором раунде Кубка Германии над «Дуйсбургом» (2:0).

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    В последних трех турах Бундесиги были повержены «Герта» (3:2), «Падерборн» (3:0) и «Кельн» (2:1).

    Стоит отметить, что у «Хоффенхайма» отличная статистика против «Майнца» — в пяти играх дома удалось набрать 13 очков из 15 возможных.

    «Майнц»

    В нынешнем сезоне «Майнц» ведет борьбу за выживание, набрав всего девять очков в 11 поединках. Эти показатели позволяют опережать зону вылета всего на два пункта и находиться на 16-й строчке.

    5 октября подопечные Сандро Шварца оказались сильнее «Падерборна» (1:2), но после паузы на матчи сборных «Майнц» оступился в противостоянии с «Фортуной» (1:0). Далее была победа над «Кельном» (3:1) дома, но ее перекрыла настоящая катастрофа — команда была уничтожена «Лейпцигом». Соперник забил целых восемь безответных голов.

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    Затем «Майнц» уступил дома «Униону» — 2:3, а в прошлом туре победил «Дармштадт» — 2:1. В итоге руководство клуба решило уволить главного тренера Ахима Байерлорцера, а на его место пришел Сандро Шварц.

    Прогноз

    На победу «Хоффенхайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.10, а на победу «Майнца» — 5.20.

    Гости выйдут на игру с новым тренером, а это всегда является дополнительным зарядом эмоций. Однако хозяева набрали просто фантастическую форму и аутсайдер вряд ли сможет устоять. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой -1 гол за 2.08. 0

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