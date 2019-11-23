«Торпедо» — «Луч». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

В 25-м туре первенства ФНЛ московское «Торпедо» 23 ноября на своем поле примет владивостокский «Луч». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Луч».

«Торпедо»

«Торпедо» после 24 матчей возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих встречах 51 очко и на два балла опережает вторую позицию.

На данный момент у лидера первого российского дивизиона 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой «черно-белые» раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Начался этот период с мирового исхода в Саранске с «Мордовией» (1:1), затем «автозаводцы» поочередно проиграли дома 0:2 «Нижнему Новгороду» и 1:2 в гостях «Армавиру».

В 14 домашних встречах этого розыгрыша ФНЛ «Торпедо» добыло 11 побед, раз сыграло вничью и дважды проиграло, разница забитых и пропущенных — 25:12.

«Луч»

«Луч» перед 25 туром российской первой лиги идет в зоне вылета, на 17 месте, имея в своей копилке 23 очка. От безопасной позиции он отстает на два пункта.

Одолев в Москве 2:0 вторую команду «Спартака» в прошлом туре, «приморцы» смогли т.с. прервать свою 10-матчевую безвыигрышную серия, где они восемь из них проиграли.

Десять гостевых встреч текущего розыгрыша ФНЛ принесли дальневосточникам три виктории, столько же ничейных результатов и четыре поражения, разница мячей — 11:16.

В первом круге «Торпедо» обыграла «Луч» во Владивостоке со счетом 1:0.

Прогноз на «Торпедо» — «Луч»

Прогнозируем, что «торпедовцы» смогут прервать свою безвыигрышную серию, одолев на своем поле одного из аутсайдеров лиги. 0