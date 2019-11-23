ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день Жозе МоуриньюНовые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
  • 17:17
    • ЦСКА усилился шведским форвардом
  • 16:53
    • «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
    Все новости спорта

    «Торпедо» прервет серию без побед?

    «Торпедо» — «Луч». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Луч-Энергию Календарь ФНЛ
    Прогноз на «Торпедо» — «Луч»
    Сергей Игнашевич
    В 25-м туре первенства ФНЛ московское «Торпедо» 23 ноября на своем поле примет владивостокский «Луч». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Луч».

    «Торпедо»

    «Торпедо» после 24 матчей возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих встречах 51 очко и на два балла опережает вторую позицию.

    На данный момент у лидера первого российского дивизиона 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой «черно-белые» раз сыграли вничью и дважды проиграли.

    Начался этот период с мирового исхода в Саранске с «Мордовией» (1:1), затем «автозаводцы» поочередно проиграли дома 0:2 «Нижнему Новгороду» и 1:2 в гостях «Армавиру».

  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Где продолжит карьеру звезда «Барселоны», избавится ли «Реал» от ненужного форварда, удержат ли «Крылья» лучшего бомбардира РПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • 18/11/2019

    • В 14 домашних встречах этого розыгрыша ФНЛ «Торпедо» добыло 11 побед, раз сыграло вничью и дважды проиграло, разница забитых и пропущенных — 25:12.

    «Луч»

    «Луч» перед 25 туром российской первой лиги идет в зоне вылета, на 17 месте, имея в своей копилке 23 очка. От безопасной позиции он отстает на два пункта.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Одолев в Москве 2:0 вторую команду «Спартака» в прошлом туре, «приморцы» смогли т.с. прервать свою 10-матчевую безвыигрышную серия, где они восемь из них проиграли.

    Десять гостевых встреч текущего розыгрыша ФНЛ принесли дальневосточникам три виктории, столько же ничейных результатов и четыре поражения, разница мячей — 11:16.

    В первом круге «Торпедо» обыграла «Луч» во Владивостоке со счетом 1:0.

    Прогноз на «Торпедо» — «Луч»

    Прогнозируем, что «торпедовцы» смогут прервать свою безвыигрышную серию, одолев на своем поле одного из аутсайдеров лиги. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Торпедо» — «Луч». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Торпедо» — «Луч». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
  • 07:19
    • Благодаря трипл-даблу Адетокунбо «Милуоки» обыграл «Портленд»
  • 14:01
    • «Милан» готов заплатить Ибрагимовичу 6 миллионов евро за полтора года
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
  • 00:07
    • Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм
    Россия — Сан-Марино Футбол Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-МариноРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино 20/11/2019 в 02:210
  • 13:48
    • Пике планирует завершить карьеру в «Барселоне»
  • 23:52
    • Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять
  • 23:42
    • Знарок: Игра была качельная, непонятно было, кто победит
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие