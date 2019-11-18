ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — БельгияС небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку ЭдерсонЭдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20 «Бостон» — «Вашингтон»НХЛ, «Флорида» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» разгромил «Нэшвилл»
  • 08:55
    • «Даллас» обыграл «Торонто», «Миннесота» уступила «Хьюстону»
  • 01:07
    • Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 00:39
    • Польша обыграла Израиль, Австрия справилась с Македонией и вышла на Евро-2020
  • 23:36
    • Витсель: Я рад вернуться в Петербург
  • 23:27
    • Черчесов: Лучше против Бельгии вообще не играть
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 23:00
    • Дзюба: Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы
    Все новости спорта

    Как отпразднует выход на Евро-2020 Швеция?

    Швеция — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на Сборная Фарер Календарь Евро-2020
    Прогноз на Швеция — Фарерские острова
    Швеция уже вышла на Евро-2020
    В рамках отборочного раунда Евро-2020 встретятся сборные Швеции и Фарер. Матч между этими двумя командами состоится 18 ноября в городе Сольна. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Фарерские острова.

    Швеция

    За 9 матчей своей отборочной кампании эта сборная набрала 18 очков, благодаря чему за тур до завершения квалификации со второго места вышла на Евро-2020.

    Первый матч квалификации начался с домашней победы над Румынией (2:1), после чего шведы разошлись миром с Норвегией (3:3).

    В 3 туре подопечные Янне Андерссона разобрались с Мальтой (3:0), а затем они уступили Испании (3:0). 5 сентября Швеция разгромила нынешнего соперника (4:0), а чуть позже в Стокгольме хозяева сыграли вничью с Норвегией (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    12 октября сине-желтые победили Мальту (0:4), а в 8 туре квалификации эта команда не выявила сильнейшего в противостоянии с Испанией (1:1).

    В предыдущем своем поединке скандинавы победили на выезде Румынию 2:0 и завоевали путевку в финальную часть первенства.

    Фареры

    Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
  • Несмотря на неудачный сезон, норвежец остается подходящим тренером для «МЮ»
  • 14/11/2019

    • Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.

    В пятом туре последовал разгром от Швеции, а в шестом — от Испании с одинаковым счетом 0:4. После чего снова случилось крупное поражение — 0:3 от Румынии дома.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    В позапрошлом туре Фареры набрали первые очки, когда им дома удалось обыграть Мальту (1:0), и хотя после этого были разгромлены Норвегией (0:4), все равно остаются на пятой строчке из шести.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех гостей оценивается в 61,00, а ничья — в 15,50.

    Рекомендуем ставить на то, что Швеция победит с сухим счетом за 1,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Ротор — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Армавир — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сербия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.25
  • Экспресс дня на 17 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Балтика — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Косово — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болгария — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Албания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдавия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.76
  • Прогноз на матч Андорра — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
    • 20:57 14/11/2019     Роджер Федерер
  • Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
    • 15:11 15/11/2019     Россия- Чехия
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
    • 12:50 11/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Швеция — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года. Прогноз на Швеция — Фарерские острова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20Десятка лучших защитников английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:100
  • 10:53
    • Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
  • 10:36
    • Гамула: Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную
  • 10:22
    • Сборная Германии установила рекорд чемпионатов Европы
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 10:07
    • Куман: Выход на Евро-2020 — отличный результат для сборной Нидерландов
  • 07:18
    • Мужская сборная России по керлингу проиграла Дании на групповом этапе ЧЕ
  • 07:04
    • Черчесов обошел Хиддинка по числу матчей со сборной России
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? 15/11/2019 в 21:370
  • 01:04
    • Хорватия дома обыграла Словакию
  • 00:46
    • Германия разгромила Белоруссию, Нидерланды потеряли очки в Белфасте
  • 23:59
    • «Бавария» может отказаться от выкупа Коутиньо в пользу Хаверца
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие