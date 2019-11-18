Швеция — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

В рамках отборочного раунда Евро-2020 встретятся сборные Швеции и Фарер. Матч между этими двумя командами состоится 18 ноября в городе Сольна. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Фарерские острова.

Швеция

За 9 матчей своей отборочной кампании эта сборная набрала 18 очков, благодаря чему за тур до завершения квалификации со второго места вышла на Евро-2020.

Первый матч квалификации начался с домашней победы над Румынией (2:1), после чего шведы разошлись миром с Норвегией (3:3).

В 3 туре подопечные Янне Андерссона разобрались с Мальтой (3:0), а затем они уступили Испании (3:0). 5 сентября Швеция разгромила нынешнего соперника (4:0), а чуть позже в Стокгольме хозяева сыграли вничью с Норвегией (1:1).

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12 октября сине-желтые победили Мальту (0:4), а в 8 туре квалификации эта команда не выявила сильнейшего в противостоянии с Испанией (1:1).

В предыдущем своем поединке скандинавы победили на выезде Румынию 2:0 и завоевали путевку в финальную часть первенства.

Фареры

Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.

В пятом туре последовал разгром от Швеции, а в шестом — от Испании с одинаковым счетом 0:4. После чего снова случилось крупное поражение — 0:3 от Румынии дома.

В позапрошлом туре Фареры набрали первые очки, когда им дома удалось обыграть Мальту (1:0), и хотя после этого были разгромлены Норвегией (0:4), все равно остаются на пятой строчке из шести.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех гостей оценивается в 61,00, а ничья — в 15,50.

Рекомендуем ставить на то, что Швеция победит с сухим счетом за 1,50. 0